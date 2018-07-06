影》13死6千傷 日本戰後最恐怖 1995東京沙林毒氣襲擊

2018年07月06日 10:03 中時電子報 李靖棠

據日本經濟新聞報導，今日最大的日本時事新聞，莫過於奧姆真理教（Aum Supreme Truth）教主、當年策劃恐怖東京地鐵沙林毒氣事件的主謀麻原彰晃（Shoko Asahara），正式被執行死刑，為當年所有受害者和家屬，要回了久違的司法正義。雖然事隔23年，但沙林毒氣的陰影和恐懼，如今仍深深地烙印在日本、台灣等多個亞洲國家的心中。

本被視為高度安全的日本社會，在1995年卻迎來震驚全球的恐怖襲擊事件，一個自稱融合了瑜伽、西藏密宗和基督教因素的新興宗教「奧姆真理教」，有多名教徒在當年3月20日上午，分別在東京地下鐵的丸之內線、千代田線和日比谷線的5班列車上，同時散布化學武器之一的沙林毒氣（Sarin），造成13人死亡，超過6,300人輕重傷。沙林是一種二戰由德國人發明的化學武器，屬於無色無味的神經毒劑，能透過人體的皮膚、眼睛、呼吸道和口鼻接觸。

1995年多條東京地下鐵列車，遭到奧姆真理教投沙林毒氣攻擊，造成13死、6千多人輕重傷的恐怖事件。（圖/美聯社）

攻擊過後，大批傷患被送往週邊醫院救治，不幸中的大幸是，由於奧姆真理教並沒有將沙林毒氣純化的設備，再加上部份攻擊列車上毒氣洩漏不多，多數乘客並未留下後遺症。而日本警方也在第一時間展開調查，這才發現，原來兇手來自、本就因為坂本堤律師一家滅門慘案等犯罪事件，已遭到通緝和監視的奧姆真理教，很快地將教主麻原彰晃、9名執行的教徒與5名共犯被逮捕，才讓這恐怖的內幕被曝光。

1995年多條東京地下鐵列車，遭到奧姆真理教投沙林毒氣攻擊，造成13死、6千多人輕重傷的恐怖事件。（圖/美聯社）

本名松本智津夫的麻原彰晃，來自熊本縣，自創奧姆真理教並兼任教主地位。在教會中不斷宣揚世界末日，並以「空中漂浮」的能力吸引信徒。他創立了奧姆國家計畫，欲藉由恐攻和襲擊的方式，政變創立自己的「日本國家」。一度達到出家教徒1400人，在家修行者1.4萬人的龐大規模。但他的行徑愈來愈誇張，指示信徒殺害公開批評真理教的坂本堤律師一家3口；更曾角逐眾議院席次，雖然全數落選。但種種離經叛道的行為，已逐漸被日本警方盯上。

本名松本智津夫的麻原彰晃，來自熊本縣，自創奧姆真理教並兼任教主地位。（圖/路透社）

事實上，東京地鐵的攻擊並非他們第一次作為，早在1992年就曾帶著多位信徒前往剛果，希望獲得伊波拉病毒（Ebola virus）作為大屠殺工具未果；而麻原也在1994年於長野縣松本市發動沙林毒氣攻擊，造成8死、600多人受傷，但卻因為沒有確切證據，無法即時起訴兇嫌。而在東京事件發生後多年，時任警視廳長官的國松孝次坦承，當時事前已收到線報稱，真理教會有大規模的騷亂行動，但因為資訊不完整，故警方也無法有進一步的動作和防範。

奧姆真理教的信徒專心閱讀，教主麻原彰晃的言論。（圖/路透社）

麻原彰晃在2004年一審被判死刑、2006年抗告被東京高等法院駁回，判決定讞，卻一直無法執行死刑。在鐵窗後面的他，不僅不悔改，竟還有眾多信徒奔走募資提出上訴。麻原更令外界震驚的是私生活，雖有一名結髮妻子松本知子，兩人育有6名子女；但卻傳聞他的「愛人」多達百名，實際子女也多達百餘名之多。但與元配的子女中，除了四女松本聰香支持父親的思想外，其餘的子女和母親都選擇與麻原撇清關係。

(中時電子報)