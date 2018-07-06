嘉義市社區動起來 逆齡保青春活力

嘉義市王田里社區民眾打響板念四句聯，展現活力。（廖素慧攝）

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嘉義市衛生局結合社區每周定期舉辦長者促進健康的活動，體適能測驗、響板搭配四句聯 等配合課程共有9種套餐，讓65歲以上的退休族、銀髮族活動身心，展現逆齡的青春活力，6日阿公阿嬤聚在王田里社區動動手打響板，樂哈哈，市長涂醒哲、衛生局長張耀懋一同與大家跳海草舞動一動。

嘉義市衛生局國健科長林秀猜表示，該局自5月起在20個社區辦理10周的長者健康促進系列課程，共有9種組合套餐，每周1次、每次2種，用生動活潑的趣味活動，由專業老師帶做長者體適能檢測、體適能提升運動（每周1小時）、高齡營養健康餐推廣、高齡口腔保健、正確用藥、失智防治及慢性病管理等。

王田里長吳俊達說，2017年和衛生局在社區推動 「熟齡健康餐活動」，請專家教做適合熟齡族的健康養生餐飲製作，十分實用，此次則推展「逆齡人生健康系列活動」，鼓勵長者們走出家門，和社區鄰里多互動，民眾熱烈響應。

6日由賴秀切老師教大家打響板、念四句聯，風趣炒熱氣氛，大家越念越起勁，手指運動也越來越俐落，還有運動教練林麗秋用帶領長者運動，一一解說每個步驟和運動技巧，並以彈力球、彈力帶訓練長者肌力，而且特別設計時下流行的「海草舞」，教長輩有氧運動，激活長輩身體的運動細胞，阿公阿嬤流汗後一身輕鬆愉悅。

(中時 )

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