手牽手！梅根不甩英王室陳規 與哈利亮麗現身

梅根與新婚夫婿哈利5日在倫敦出席「你的大英國協」活動時，再度牽手秀恩愛，而鮮黃色的洋裝透露了她宛如陽光普照的好心情。（美聯社）

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中時電子報

拋開白色與淺粉系裝束，哈利王子的新娘梅根周四穿著一襲鮮黃洋裝現身，出席「你的大英國協」（Commonwealth）青年挑戰（Youth Challenge）歡迎會，象徵自己宛如陽光普照般的好心情。此外，她也小小展現了身為美國人的自主，不顧英國王室傳統，和新婚夫婿牽手秀恩愛。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《哈潑時尚》（Harper's BAZAAR）6日報導，哈利王子先前在出席公開活動時，數度避開梅根的小手後，英國王室迷以為，他們會像威廉和凱特般，在執行王室任務時，會遵循不牽手的不成文傳統。不過，梅根和哈利隨即以行動證明，愛，就要秀出來。

梅根專著價值1,300英鎊（約5.2萬台幣），由女神卡卡專屬造型師麥斯威爾（Brandon Maxwell）設計的削肩亮黃洋裝，讓眾人眼睛為之一亮。

哈利與梅根當天在向大英國協青年代表發表演說時表示，將致力反抗不公正，不平等與環境破壞。而梅根也強調，將繼續爭取性別平等。在整場活動中，只見兩人不時碰碰對方，並相視而笑，新婚的濃情蜜意溢於言表。

(中時電子報)

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文章來源：The bun is back! Meghan dazzles in a bright yellow dress by Lady Gaga's stylist as she joins Prince Harry at a Commonwealth youth reception in London (and they're back holding hands again)

文章來源：Meghan Markle and Prince Harry Are Back to Holding Hands at Royal Events

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