新北》王威中嗆沒人逼侯友宜解約 再批網友「假帳號」

民進黨議員王威中爆料，侯友宜家人涉及逃漏稅、財產申報不實。（陳燕珩攝）

友善列印
中時電子報
民進黨議員王威中在臉書上嗆「沒人逼侯友宜解約」並說「藍營網軍與假帳號請通通過來」，「我就想看侯友宜陣營跟網軍到底還想怎麼拗。」(王威中臉書)
王威中並嗆發言的網友是「假帳號」，其他網友再回覆「四人住一間套房，一個月一萬含水電，你快告訴我哪裡租的到，你當房東是白癡還是把選民當白癡啊？」王威中則沒有做回應。(王威中臉書)

民進黨議員王威中狂打文化大學大群館宿舍案，北市都發局認定違規使用，新北市長參選人侯友宜宣布將與文大解約，400位學生面臨無處可住的窘境。王威中在臉書上嗆「沒人逼侯友宜解約」並說「藍營網軍與假帳號請通通過來」，「我就想看侯友宜陣營跟網軍到底還想怎麼拗。」有網友留言發問被王威中嗆是「假帳號」。

台北市議員王威中猛打侯友宜文大宿舍案，之前並在臉書上和網友筆戰抨擊網友是文盲引發議論。北市都發局認定大群館學生宿舍違規作寄宿住宅使用，侯友宜宣布將和文大解約，400名學生住宿問題至今尚無定論。

王威中昨晚再度於臉書發文嗆網友，他表示「#藍營網軍與假帳號請通通過來，要理性討論政策我都歡迎，但是每次都不看我內文只顧著跳針謾罵的網軍被我嗆回去只是剛好而已，大家都在幫違法的始作俑者侯友宜擦屁股，侯友宜陣營不覺得自己很羞恥嗎?」

王威中說，侯友宜大群館宿舍被認定違法使用之後，藍營一直想把火燒回民進黨或柯市府身上，說學生沒地方住，都是民進黨或柯市府要負責。這個論調非常無賴，侯友宜是違法使用的始作俑者，現在被抓包，卻說後果要由揭弊者或執法者來負責，這樣對嗎？

他說自己雖然是揭弊者，但也是該區的民代，所以完整的提出了建議方案：

1. 大群館要改為合法使用，也就是符合住宅的型態使用，怎樣可以符合住宅型態？請侯友宜自己請教都發局。但無論如何，「沒人逼侯友宜解約」。

2. 違法被抓包，侯家開的天價租金請降價，才是有誠意的道歉做法。

3. 文大因此每年省下了本應倒貼給侯家的五、六百萬，可以 拿來專款專用補貼有抽中大群館的住宿生。

4. 建議文大趕快重啟當年的改建校舍計畫。當年如果大忠館改建如期動工，花兩年時間早蓋完了。如同吳萬益前校長所說，「早就不必再付高額租金」給侯家，又能提供更多床位給學生。

5. 政府興建宿舍版公宅，也就是公共學生宿舍。這點我早在6月7號揭弊的同時，就同步提出了，後來更與林俊憲委員合開了記者會，建議中央來做。所以我是有揭弊，也有配套建設性意見。

網友留言「一學期一萬八是天價租金?」王威中回「這麼容易被房東騙嗎？？一人一學期18200元，換算一人一個月大概4000元，問題是只租到1.25坪。外面的套房是「整間房間」一學期五萬，一個月一萬，大小通常超過5坪，如果外面套房也住四人，一人一個月是多少錢？誰貴？而且，這個一學期18200元是文大給學生的價錢，侯友宜給文大的價錢比這個貴了40%！」王威中並嗆發言的網友是「假帳號」，其他網友再回覆「四人住一間套房，一個月一萬含水電，你快告訴我哪裡租的到，你當房東是白癡還是把選民當白癡啊？」王威中則沒有做回應。

(中時電子報)

台北》姚文智喊北市都更加快100… 台南》大陸、美國貿易戰　黃偉哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。