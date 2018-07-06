新北》王威中嗆沒人逼侯友宜解約 再批網友「假帳號」

2018年07月06日 10:21 中時電子報 邱文秀

民進黨議員王威中在臉書上嗆「沒人逼侯友宜解約」並說「藍營網軍與假帳號請通通過來」，「我就想看侯友宜陣營跟網軍到底還想怎麼拗。」(王威中臉書)

王威中並嗆發言的網友是「假帳號」，其他網友再回覆「四人住一間套房，一個月一萬含水電，你快告訴我哪裡租的到，你當房東是白癡還是把選民當白癡啊？」王威中則沒有做回應。(王威中臉書)

民進黨議員王威中狂打文化大學大群館宿舍案，北市都發局認定違規使用，新北市長參選人侯友宜宣布將與文大解約，400位學生面臨無處可住的窘境。王威中在臉書上嗆「沒人逼侯友宜解約」並說「藍營網軍與假帳號請通通過來」，「我就想看侯友宜陣營跟網軍到底還想怎麼拗。」有網友留言發問被王威中嗆是「假帳號」。

台北市議員王威中猛打侯友宜文大宿舍案，之前並在臉書上和網友筆戰抨擊網友是文盲引發議論。北市都發局認定大群館學生宿舍違規作寄宿住宅使用，侯友宜宣布將和文大解約，400名學生住宿問題至今尚無定論。

王威中昨晚再度於臉書發文嗆網友，他表示「#藍營網軍與假帳號請通通過來，要理性討論政策我都歡迎，但是每次都不看我內文只顧著跳針謾罵的網軍被我嗆回去只是剛好而已，大家都在幫違法的始作俑者侯友宜擦屁股，侯友宜陣營不覺得自己很羞恥嗎?」

王威中說，侯友宜大群館宿舍被認定違法使用之後，藍營一直想把火燒回民進黨或柯市府身上，說學生沒地方住，都是民進黨或柯市府要負責。這個論調非常無賴，侯友宜是違法使用的始作俑者，現在被抓包，卻說後果要由揭弊者或執法者來負責，這樣對嗎？

他說自己雖然是揭弊者，但也是該區的民代，所以完整的提出了建議方案：

1. 大群館要改為合法使用，也就是符合住宅的型態使用，怎樣可以符合住宅型態？請侯友宜自己請教都發局。但無論如何，「沒人逼侯友宜解約」。

2. 違法被抓包，侯家開的天價租金請降價，才是有誠意的道歉做法。

3. 文大因此每年省下了本應倒貼給侯家的五、六百萬，可以 拿來專款專用補貼有抽中大群館的住宿生。

4. 建議文大趕快重啟當年的改建校舍計畫。當年如果大忠館改建如期動工，花兩年時間早蓋完了。如同吳萬益前校長所說，「早就不必再付高額租金」給侯家，又能提供更多床位給學生。

5. 政府興建宿舍版公宅，也就是公共學生宿舍。這點我早在6月7號揭弊的同時，就同步提出了，後來更與林俊憲委員合開了記者會，建議中央來做。所以我是有揭弊，也有配套建設性意見。

網友留言「一學期一萬八是天價租金?」王威中回「這麼容易被房東騙嗎？？一人一學期18200元，換算一人一個月大概4000元，問題是只租到1.25坪。外面的套房是「整間房間」一學期五萬，一個月一萬，大小通常超過5坪，如果外面套房也住四人，一人一個月是多少錢？誰貴？而且，這個一學期18200元是文大給學生的價錢，侯友宜給文大的價錢比這個貴了40%！」王威中並嗆發言的網友是「假帳號」，其他網友再回覆「四人住一間套房，一個月一萬含水電，你快告訴我哪裡租的到，你當房東是白癡還是把選民當白癡啊？」王威中則沒有做回應。

(中時電子報)