夏夜雙溪好浪漫！荷花、睡蓮比嬌豔 悠揚歌聲伴美景

2018年07月06日 10:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春天有櫻花、秋天賞楓葉、冬天賞梅花！那麼熱熱的夏天，該賞什麼？答案就是許多文人雅士喜愛的荷花、睡蓮囉！

新北市雙溪區公所將於7月7日在雙溪區台2丙線16.3K處舉辦「荷花田夏夜音樂會」，會有當地牡丹國小、柑林國小學童們帶來悠揚樂聲與精彩鼓陣，還有素人創作歌手演唱，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情。

紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮。（新北市農業局提供）

「2018友善雙溪『荷』所在」雙溪荷花季於7月1日開幕，當日副市長葉惠青也蒞臨現場，與民眾一起穿梭在7.5公頃的荷花田，觀賞如火焰般綻開的荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮。

一旁由雙溪各里、在地農友擺設的農夫市集，擠滿了琳瑯滿目的農產品與大批遊客，比天上艷陽更加熱情!今年雙溪區公所特別增加夜間賞蓮活動，配合睡蓮開花特性，讓民眾體驗夜間睡蓮盛開之美。7月7日夜間賞蓮活動開跑，更精心安排在地學校及素人歌手表演音樂，讓民眾在浪漫樂聲中觀賞睡蓮。

當(7)日下午3點開始，荷花池旁農夫市集也會營業，民眾可提早前往，先到雙溪老街、連舉人古厝、虎豹潭溪或平林休閒農場等景點遊玩，傍晚時分到農夫市集挑些友善、有機的蔬果，接著聆聽音樂表演與賞蓮，讓身、心、靈都能獲得滿足！

雙溪區公所表示，夜間賞荷活動將自7月7日開始、9月30日結束，期間每晚7到9點都會點燈。音樂表演只7月7日舉辦，但選擇其他日期造訪的民眾，也有機會聽見蟋蟀、夜鷺與青蛙所交織出另一場大自然音樂饗宴!也提醒民眾現場雖有照明設備，行走田埂時仍須注意安全。

(中時電子報)