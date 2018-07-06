五月天全球嗨唱破百場！登M COUNTDOWN氣勢驚人

五月天昨登「M COUNTDOWN in TAIPEI」演出。（CJ E&M提供）

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五月天昨登「M COUNTDOWN in TAIPEI」演出。（CJ E&M提供）
鼓鼓昨登「M COUNTDOWN in TAIPEI」演出。（CJ E&M提供）

五月天5日在台北小巨蛋的「M COUNTDOWN in TAIPEI」演唱會上，面對台下大批韓團粉絲，他們仍展現驚人氣勢，令節目總導演超感動，特地趕往休息室向五月天打招呼，導演表示：「一直都很想邀請五月天參加MAMA（頒獎典禮），希望能快點再見到你們。」

五月天「人生無限公司」演唱會已征戰北京、上海、廣州、香港、新加坡、紐約、洛杉磯、溫哥華等地，預計將於全球將超過50個城市嗨唱過百場，他們接下來將於9月8日在首爾舉行「人生無限公司」演唱會，昨先在韓團演唱會上展現台灣天團氣勢，一連嗨唱〈派對動物〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌曲，並以英文自我介紹，節目總導演事後特地從控台走到後台休息室跟五月天打招呼，阿信聽聞緊張地說：「那現在控台怎麼辦？」

當初公布五月天將參加「M COUNTDOWN in TAIPEI」時，，引發粉絲熱烈討論，在網路解析五月天的韓團用語，以及應援方式，像是瑪莎為忙內擔當、身材最好的石頭為是性感擔當、帥氣的怪獸與阿信分別為門面擔當，顏值擔當，冠佑為財務擔當。除了五月天，鼓鼓昨晚也在演唱會上與12位舞者大秀炫麗舞步，將〈嗯哼vs. 可以唷〉重新編舞，一登場就讓全場感受「鼓式音樂魅力」。

(中時 )

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