說好18趴2年歸零 退師驚嚇：我第一年就被砍光

2018年07月06日 11:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

說好的18趴2年歸零，怎麼第一年全砍光？7月1日軍公教退休新制上路，收到處分書和核對帳戶後，許多退休人員直呼砍好多，有人更驚嚇，原以為18趴第一年減成9趴，沒想到第一年優惠就歸零，損失慘重，這幾天相關的詢問打爆銓敘部。

聯合報報導，一位台東張姓退休教師投書媒體，本來以為是優存本金不變，只是利息減半，收到通知書後才發現出入很大。他說，自己的優存利息從1萬1千多元減為1980元，本金(母金)也從76萬減到26萬，實際利率從18趴瞬間降成3趴，和政府宣稱的9趴差很大。

對於張姓教師碰到的情形，銓敘部官員作出解釋，第一年就領不到18趴優存利息，或18趴優存本金被調降都有可能，主要是調降所得替代率，關於這點，在各地辦說明會和銓敘部網站都有說明，可能許多人沒有注意到。

去年才退休的花蓮國小老師說，包括她本人理解，也以為是優存18趴減半為9趴，結果是直接從台銀優存戶頭母金砍半，一半仍為18趴，另一半直接改為法定利率。雖然她所存母金不多，但她擔心政府未經本人同意及辦理任何手續，就直接母金砍半的作法，難保明年7月後連母金整個都沒了。

關於優存18趴的認知歧見，行政院年改辦公室日前在網站作出說明。依法，銓敘部及教育部先按法定利率調降優存利息後，若每月退休所得仍高於各年度法定退休所得替代率上限金額時，依序先扣減「優存利息」，如果未達到足夠扣除額，再依序扣減「月補償金」、「舊制月退休金」、「新制月退休金」，直到不超過退休所得替代率上限金額為止。

(中時電子報)