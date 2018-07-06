比F-35和F-22便宜 俄議員大讚自家蘇愷57戰機

俄羅斯最新一代匿蹤戰機蘇愷57。（圖/蘇霍伊集團官網）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，剛剛傳出俄羅斯空軍已與蘇霍伊集團（Sukhoi）簽約，首次採購12架最新的蘇愷57戰機（Su-57 Stealth Fighters）的消息，該國國會議員、也是航太產業委員的古特涅夫（Vladimir Gutenev）在專訪時，大大讚揚自產的新型匿蹤戰機。

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古特涅夫認為，「在全球競爭中，最大的對手無疑是美國的F-35（F-35 Lightning II）與F-22戰機（F-22 Raptor）。但如果從機動性等項目來看，我相信，俄羅斯的蘇愷57戰機不僅比美國貨更便宜，同時也更為優秀！」從公開數據顯示，F-22的造價約在1.46億美元（約44.6億台幣）、F-35則介於8,300萬至1.08億美元（約25.3至33億台幣）之間，古特涅夫很自豪地表示，「上述兩款的造價，比新一代蘇愷57戰機貴上2.5倍之多！」

俄羅斯的蘇愷57戰機，最快能在明年投入服役。（圖/蘇霍伊官網）

由蘇霍伊航空集團主導研發設計、俄羅斯新一代匿蹤戰機蘇愷57，目前仍在試飛測試階段，預計在2019年能全面編制入空軍與海軍。定名以前，外界多半稱之為T-50戰機，曾祕密前往敘利亞進行實戰測試，並在俄羅斯各大重要閱兵作為壓軸亮相。

蘇愷57屬於單座戰機，巡航速度最快能達1.6馬赫、最大航程則有3,500公里，機身約有16個飛彈掛點，可掛載空對空、空對海、空對地等多款飛彈。從蘇霍伊公開數據顯示，單架預估售價約為1.3億美元（約39億台幣）。

不只是性能好、價錢「俗擱大碗」，古特涅夫更認為，俄羅斯空軍已有4架蘇愷57戰機，先前在敘利亞戰場上，累積不少實戰經驗和數據，更和美軍F-35、F-22戰機在同一個領空對峙，都能幫助蘇愷57戰機快速升級改良。而俄羅斯聯合航空集團（United Aircraft Corporation）先前也宣布，蘇愷57戰機預計在明年（2019）正式投入空軍服役。

(中時電子報)

文章來源：Russia's Su-57 Jets to Be 'Considerably Cheaper' Than US F-35s - Lawmaker

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