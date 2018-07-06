搭高鐵參加演唱會、看舞台劇 活動套票最低75折

2018年07月06日 11:25 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）結合演唱會、戲劇等表演，推出「高鐵活動套票」，提供高鐵車票約75至8折、表演門票最低75折起優惠。

高鐵表示，近期陸續開賣的「高鐵活動套票」產品包括，實力派歌手萬芳將在高雄巨蛋加場演出的「2018時間仍然繼續在走演唱會」，以及歌壇創作才女陳綺貞將在台北小巨蛋舉辦20週年演唱會「漫漫長夜 Cheer 20」演唱會，分別於明（6）日及14日開賣。

除演唱會外，「高鐵活動套票」節目內容還包括音樂劇以及傳統戲曲等，近期推出的強檔有首度跨海來台的經典法文宮廷音樂劇《搖滾莫札特》、國內劇場才子蔡柏璋帶領台南人劇團推出的力作《木蘭少女》音樂劇，以及臺中國家歌劇院推出的深情韓國系列《光的來信》原創音樂劇。

此外，在傳統戲曲領域，「高鐵活動套票」近期特別與國光劇團合作，推出多檔京崑劇新創作，包括實驗京崑文學劇場《定風波》；融合崑曲、舞踊與三味線新編而成的《繡襦夢》；以及京崑雙奏，演繹千秋詞帝李煜生命故事的《天上人間 李後主》，都將陸續粉墨登場。

高鐵表示，公司致力成為「引領進步、創造美好的生活平台」，未來更將結合深耕在地、永續關懷的企業理念，持續開拓更多精采、多元的活動套票產品。

(工商 )