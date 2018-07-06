瓦斯桶處置不當引氣爆 消保處籲業者勿輕忽

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去年台中逢甲商圈餐廳、彰化自助洗衣店，以及今年2月高雄小港便當店陸續發生瓦斯氣爆事件，行政院消保處發現，這些事件發生的共同原因就是瓦斯鋼瓶處置不當，但消防單位難以確實掌握使用桶裝瓦斯的營業場所。消保處促請內政部消防署加速於《消防法》中增列罰則，並提高不定期檢查頻率，以維護消費者安全。

現行消防法第15條之2規定，瓦斯行要定期向轄區的消防機關申報使用桶裝瓦斯的業者資料，但若瓦斯行未申報，並無相關處罰條款，導致消防單位難以掌握並列管相關營業場所。內政部表示，已提出《消防法》修法草案，針對瓦斯行未確實申報增訂1萬元到5萬元的罰則，以落實瓦斯行申報制度。

同時，消保處指出，去年台中逢甲商圈氣爆是因新進員工不慎踢倒瓦斯桶，導致瓦斯外洩而發生氣爆，類似的夜市商圈店家及小規模餐飲店員工流動率高，內政部應督導業者強化員工訓練。且這類場所瓦斯使用量雖不大，但消費者出入相對頻繁，應適時提高不定期檢查頻率。

另外，消保處表示，近來自助洗衣店越來越多，且多位於住宅區，若發生事故恐波及其他住戶。目前自助洗衣店使用的能源有電力、天然氣或桶裝瓦斯，而桶裝瓦斯成本最便宜，但若維護或使用不當，風險相對高，因此經濟部應輔導自助洗衣店標示所使用的能源及相關警語，提醒消費者注意。

消保處也呼籲瓦斯行及使用桶裝瓦斯的業者善盡公共安全責任，落實瓦斯鋼瓶及管線安全的自主檢查，加強訓練員工將瓦斯鋼瓶放在戶外通風良好場所，並以鐵鍊及圍欄等固定防止傾倒等安全注意事項。另外，考量自助洗衣店長時間無人駐店，建議店家裝置瓦斯漏氣警報器，若發生瓦斯漏氣就能及時發現。

(中時 )

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