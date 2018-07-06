台南》許忠信拋出當選凍漲房屋稅

2018年07月06日 11:42 中時 曹婷婷

房屋稅徵收成為下屆台南市長選戰關注議題，無黨市長參選人許忠信6日拋出「當選後，先行凍漲房屋稅」，他說，凍漲房屋稅有其必要性，房屋稅條例90年修法時，規定「房屋標準價格3年重新評定一次」，為何台南市政府從90年到105年都沒有按照「3年一調整」？從市府自言「10多年都未調整」這件事就能發現，市府過去顯然有「不照法律行政」缺失，10多年行政怠惰，已使人民有錯誤認知，更加深人民對政府的不信任。

許忠信說，就徵收標準來看，市府一直強調「房屋標準單價自105年7月1日起調整，『適用90年7月1日後蓋好的房屋，並無回溯』，主要是因條例修正是在90年6月，並非將以前少收予以補收。」但仔細看房屋稅條例第11條第1項可以發現，立法者不只是考量國家稅收目的，如果說這15年來市府沒調整房屋稅，是否也表示市府同意及考量到台南這幾年經濟成長不如預期，甚至也吻合近15年來台灣整體平均薪資停滯不動，所以按兵不動，未依規定3年調整一次。

但，105年驟然一下子把房屋稅調的很高，先不論是否市府自覺施政績效良好、民生樂利，供需熱絡、房屋使用價值大增，因而開始調高房屋稅，較高的房屋稅，也是因市府自認定在105年這個時間點，整體經濟狀況造成房屋價值大幅提升，但要適用，也應是自調整的105年當期開始，豈能說房屋稅條例是90年修正，所以90年以後的房子都要適用較高的105年房屋現值去課稅，這不是「得了便宜還賣乖」？這樣不合理的徵收邏輯，叫市民情何以堪。

他說，這種「突然調很高」的狀況，有可能造成「實際上沒有甚麼高價值的房屋，卻被政府課徵『和價值顯不相當』的重稅」不合理情形。他主張，這種突然調高的作法，是不是真的符合立法者藉由條文文字所彰顯的「平衡各方利益」想法？可以訴諸公評、進一步探討。

所以，從房屋稅條例第5、10、11條來看，市政府調高房屋稅作法，不但可能沒有完全符合條例第11條的「考量供需狀況」、「折舊情形」的要求，同時市政府過去10多年來的作為，不論是調高調低，絕對違背了條例所要求的「3年一調整」規定。

他說，從條例演變可以看的出來，房屋稅課徵不僅在「增加國家稅收」，也有可能是要「藏富於民」，讓人民享受因為經濟發展所帶來的周邊效應，如自住的房屋價值提高，且稅負是在可負擔的範圍內，但台南市政府作法卻是增加人民負擔，又無法直接幫助台南經濟成長。

(中時 )