台南「文青散策」 藍晒圖夏日晒書祭活動開跑

藍晒圖文創園區即日推出「文青散策」夏日晒書祭。（曹婷婷翻攝）

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迎接暑假到來，來藍晒圖晒書！台南最夯的文青聚落藍晒圖文創園區即日起推出「文青散策」藍晒圖夏日晒書祭，7月31日前各品牌店內購書全面79折起，鼓吹大人小孩接觸課外知識，讓創意搭著書香，共同推廣閱讀風氣，整個7月，藍晒圖文創園區要用滿滿書卷氣息為大家消暑。

園區營運管理中心胡榮哲執行長說，活動是由園區店家「聚珍‧臺灣」發起，最初構想是希望在暑假期間，讓孩子們有接觸許多課外知識的機會，並提供休息充電、安靜看書的空間，同時也將更多有關創意設計、手作教學的書籍介紹給愛閱讀、愛手作的朋友，構想提出後立即獲得園區店家的支持。

參與的品牌門市除了擺設與手作創意、品牌設計等相關的書籍，更有購書全面79折、享品牌商品折扣等優惠，相當物超所值；7月14、15日在BCP廣場舉辦二手書市集、7月21日舉辦《薰風》雜誌創辦人姚銘偉戶外講座、7月22日財團法人為台灣而教教育基金會帶來Teach For Taiwan街頭故事棧行動書車等活動。

此外，園區也規畫7月14、15日兩天中午12點到下午6點，在藍晒圖園區廣場為喜歡挖寶的朋友們舉辦二手書市集以及「以書易書」二手雜誌交換活動，只要將家中舊書、舊雜誌拿到聚珍臺灣，即可換一本舊雜誌或舊書。更多詳情請上「藍晒圖文創園區」網站、Facebook粉絲團查詢，或電洽06-2227195營運管理中心。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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