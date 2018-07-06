配合新課綱上路 教育部提高國中教師員額2.2人

2018年07月06日 11:24 旺報 李侑珊

為滿足108學年度新課綱，所需彈性運用師資人力需求，同時符應偏遠地區學教育發展條例的規定，教育部今（6）日修正發布〈國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則〉，提高一般地區國中每班教師員額編制至2.2人，並增訂偏遠地區國中小教師員額編制設算方式。

教育部表示，現行國中每班教師員額編制2人，自民國70年以來均未調整。為滿足108學年度推動新課綱，所需師資人力需求，修正該準則第4條，自107學年度起，將一般地區國中每班教師員額編制，提高至2.2人，並保留全校未達9班，得另增置教師1人的規定。

舉例來說，現行9班學校教師員額為19人（9班*2人+1人），準則修正後，9班學校教師員額則提高為21人。

為配合〈偏遠地區學校教育發展條例〉第11條規定，偏遠地區國中小，除置校長及必要行政人力外，教師員額編制，應依教師授課節數，滿足學生學習節數定之。因此教育部修訂準則，並增訂第4條之1，明定全校學生人數達31人以上之偏遠地區學校，教師員額編制之計算公式，並分3年逐步完成教師員額編制，以達成新課綱彈性師資人力需求。舉例來說，全校9班之偏遠國中，其教師員額編制約可提高為23人。

教育部指出，107學年度提高國中每班教師員額編制到2.2人，相較於106學年度全國將增加1493名員額，經費已由行政院一般性補助款設算。至於偏遠國中，由每班2.2人再調高到合理員額部分，將分3年達成，最終約增加1000名教師員額，所增加之經費，依據偏遠地區學校教育發展條例規定，由中央全額補助。

教育部強調，本次提高國中教師員額編制後，能確保整體教育現場師資穩定及落實108學年度新課綱師資多元需求。

(旺報 )