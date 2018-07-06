連習會13日登場 連辦：個人名義受邀 無關國共論壇

2018年07月06日 11:43 旺報 潘維庭 、 鄧博仁

前國民黨主席連戰辦公室6日由發言人郭素春出面召開記者會宣布，連戰將於12日率團前往中國大陸訪問，此行除到瀋陽憑弔外祖父母，還將在北京與中國國家主席習近平第四度「連習會」，並參加一場名為「同擔民族大義，共謀民族復興」的座談會並發表演講。(鄧博仁攝)

國民黨榮譽主席連戰7月12至20日赴北京、瀋陽、杭州等地參訪，13日上午在北京與習近平四度「連習會」。連辦發言人郭素春6日上午召開記者會，她表示連主席此行是應大陸有關方面邀請，與國共論壇無關，此行國民黨大陸事務部主任周繼祥將隨行；前副主席林豐正行前已向黨主席吳敦義報告行程。

郭素春表示，此行包含在北京出席一場「同擔民族大義，共謀民族復興」研討會並發表演講，並到瀋陽的外祖父母紀念公園憑弔；到杭州出席連橫紀念館十周年暨連橫140周年誕辰紀活動。

她提到，此行成員約50人，包含政黨、民代、學術文化、體育、青年代表，基層幹部、農漁會負責人，另外，富邦悍將顧問郭泰源會同行。

郭素春強調，連戰是國民黨終身黨員，曾任行政院長與副總統，對兩岸和平發展不遺餘力，只要對人民有利的大小事都樂意幫忙。

連戰此行，12日上午飛往北京，晚間與國台辦主任劉結一會面；13日會見習近平並參加座談會；當晚與大陸全國政協主席汪洋晚宴；14日中午與北京市委書記蔡奇餐敘，當晚飛往瀋陽，15日為祭祖行程，16日、17日在瀋陽參訪，18日轉往杭州，19日參加一場藝術學術論壇，20日晚間返台。

(旺報 )