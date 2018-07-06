吳秀波不當軍師 新劇改和「曹操」當兄弟

于和偉（左）和吳秀波又有新劇推出。（愛奇藝台灣站提供）

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于和偉（左）和吳秀波又有新劇推出。（愛奇藝台灣站提供）
演員陣容堅強。（愛奇藝台灣站提供）
吳秀波。（愛奇藝台灣站提供）
于和偉。（愛奇藝台灣站提供）
于和偉。（愛奇藝台灣站提供）

去年憑藉電視劇《軍師聯盟》曹操一角紅遍兩岸三地的戲精于和偉，在即將播出的緝毒大劇《獵毒人》中擔任主演，同時也出任藝術總監。在《軍師》與于和偉分別有精彩君臣對戲的吳秀波、王勁松，這次也特別友情演出《獵毒人》。

吳秀波在《獵毒人》拍攝過程，對劇組的堅持與熱情大受感動：「這個劇組讓我很興奮，既有年輕人激情，也有于和偉這樣的監督。現在的戲其實愈來愈該這麼拍了。」有趣的是，被問到最夯的世界盃賽事，于和偉害羞說：「我對足球的熱愛不亞於對《獵毒人》的熱愛，我喜歡梅西，覺得他特別勵志。」

吳秀波、于和偉再合體，這次不當君臣改做兄弟，吳秀波在《獵毒人》飾演于和偉的哥哥，因臥底身分曝露而壯烈犧牲，于和偉要代兄復仇。該劇同時集結徐崢、王勁松等電視、電影實力派演員特別演出，與于和偉在《軍師》飾演父子的李晨調皮發文：「我曹老板V587（威武霸氣），感覺這部戲艱苦又令人興奮啊。」黃渤、劉濤、舒淇、黃曉明、周迅、趙薇也在自己微博力挺，並集體轉發支持，讓該劇未播先火。

《獵毒人》在緬甸、寮國、泰國等地拍攝，橫跨四國五地，總投資1.8億元，並力邀英國、香港等國際一線幕後團隊參與製作，擔任藝術總監的于和偉在受訪中自曝，自己是金牛座、上昇是處女座，總想在還有時間和空間的情況下，再「苛刻」一下，因為整個團隊對品質的要求，就連電影界大腕的徐崢也心甘情願配合「絕對服從安排」、「按你的要求來！我可以再拍十遍的」。該劇於7月6日起在愛奇藝台灣站播出。

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(中時 )

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