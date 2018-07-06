溫網》發球延誤違例 納達爾：裝倒數計時器吧！

西班牙球王納達爾在換邊休息時花太多時間換衣服、吃香蕉、喝水等，被主審判延時違例，讓他很委屈。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

ATP男子職業網球目前世界第一的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），在2018溫布頓草地網球錦標賽男單第二輪以6：4、6：3、6：4擊退哈薩克選手古庫舒金（Mikhail Kukushkin）、晉級第三輪，比賽中常被詬病拖時間的他，這場比賽開打前就被抓時間違例，賽後他解釋，澳網跟法網都有時間可以看、溫網沒有，他不能掌握自己到底花了多少時間。

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今年溫布頓採用1-5-1規則，即球員底抵達球場後，1分鐘內要到場中央和裁判、對手進行賽前會議，接下來暖身5分鐘，結束後必須在1分鐘內開始比賽，未能在規定時間內熱身或開始比賽，最高可挨罰2萬美元。

而納達爾一向有他自己的節奏及準備動作，總是慢條斯理的從休息區走上場內比賽，對古庫舒金這場，從暖身到開始第1局的時間拖太長，被巴西籍主審貝納德斯（Carlos Bernades）判違例，第二盤結束後因為更換上衣多花了點時間，又被抓了一次延時違例。

賽後納達爾說：「大會有時間的規定，可是我沒看到鐘錶或倒數計時器，讓我更難去掌握時間過了多久，在澳網跟法網都有時間可以看，讓我們可以掌握，溫網卻無法。」

納達爾補充，現場天氣溼熱，每一盤之間他需要更換身上衣物，「休息換邊時我要穿戴護腕、上衣、吃香蕉，要做很多事，有時或許還要上洗手間，如果我申請去洗手間，就可以替自己爭取更多時間而不會違規，但我決定留在位子上，所以耗費的時間讓我被判違例，但我覺得自己動作很快了，不過也只能接受了。」

納達爾和貝納德斯之間有過不少恩怨情仇，貝納德斯曾數次抓納達爾延時違例，2015年納達爾曾賽前要求ATP撤換這位裁判。

(中時電子報)

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