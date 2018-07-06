花蓮》一支扇子納盡花蓮陸海空各項花蓮活動

2018年07月06日 11:45 中時 范振和

花蓮縣議員參選人沈君茹推出文宣扇，相當吸睛。（范振和攝）

花蓮縣議員參選人沈君茹推出「花蓮真好」文宣扇。（范振和攝）

花蓮縣議員第三選區唯一媒體人出身的縣議員參選人沈君茹，相當懂得自我包裝行銷，她最近推出文宣扇子，納盡在地陸海空各項活動，加上「花蓮真好」四個斗大字眼，頗為吸睛。

花蓮縣參選人常推出扇子、帽子、紙巾等文宣品，價格考量避免違法，55歲的沈君茹也一樣，不過她發揮巧思，在扇子正面闡明「體育觀光再起飛」的選戰主軸，有飛機、帆船、賞鯨船等鏡頭；背面只寫「花蓮真好」四個字，有輕艇、獨木舟、足球、棒壘球、籃球、馬匹等鏡頭，美麗納入花蓮多項陸海空觀光休閒活動。

沈君茹在媒體圈打滾30餘年，曾獲最佳本土文化節目主持人獎、最佳商業廣告獎，也曾拿下三座金鐘獎─社會建設獎，入圍多次最佳本土文化節目獎、最佳創意廣告獎等，因此，她深入基層，一路走來，最是了解旅宿、名產、交通等產業需求。

沈君茹後來擔任台開集團辦事處主任、花蓮縣第一屆足球協會理事長時，台開女足成軍，於105年起連續3年獲得全國總冠軍，台開女足甚至各有2位成員被日本、中國大陸挖角，加入國際職業足球隊，其餘成員也都成了在地足壇種子教練。她認為，體育與觀光結合，能活絡地方經濟，是她一直想推廣、落實的理念。

(中時 )