騎士趕送肉闖紅燈 撞公車捲車底送命

2018年07月06日 11:37 中時 王文吉

肉販騎士疑因趕送貨，撞上公車後捲入車底，肇事現場滿是散落肉品。（王文吉翻攝）

統聯152公車車頭遭騎士撞上，左車擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，公車駕駛也飽受驚嚇。（王文吉翻攝）

救護人員使用頂舉器材將公車撐起，歷經半個小時，順利將受困傷者救出。（王文吉翻攝）

救護人員將傷者救出送醫，急救1小時後仍宣告不治。（王文吉翻攝）

台中豐原區5日清晨發生死亡車禍，1名機車騎士行經中山、中興路五叉路口，撞上統聯152公車，連人帶車捲入車底，卡在駕駛座下方底盤。救護人員將傷者救出，送醫急救1小時後，傷重宣告不治。警方初判應是機車闖越紅燈釀禍，將報請檢察官相驗，並釐清肇事原因。

路口監視器畫面顯示，由36歲游男駕駛的統聯152公車，清晨6時52分行經中興、中山路五叉路口，左方突然出現1輛滿載肉品的機車，疑煞車不及，撞上公車左側車頭，騎士連人帶車捲入車底，頓時肉品散落一地。

消防人員到場後，檢視傷者右腳開放性骨折及多處擦傷，意識清楚，趕緊利用頂舉器材將公車撐高，歷經半個小時，順利將傷者救出，送往衛福部豐原醫院。

院方表示，傷者疑有腦幹出血 、胸部雙側皮下氣腫、肺挫傷及氣胸、血胸現象，到院時昏迷指數3分，經實施CPR急救，於9時41分宣告不治。

公車駕駛游男向警方表示，當時車速大約30至40公里，行經路口時沒有看到機車騎過來，突然被撞上，才趕緊煞車，但對方已經捲入車底。

警方表示，雙方呼氣、抽血酒測都沒有酒精反應，初步調查，可能是49歲杜姓騎士趕著載肉送到市場，違規闖越紅燈，撞上公車造成意外，確切肇事原因，有待調查釐清。

(中時 )