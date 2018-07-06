離任AIT如見訃聞 梅健華：只是要回華府非入土為安

2018年07月06日 11:37 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）處長梅健華今特別舉行離台記者會。梅健華今表示，自從他宣布準備離任後，他覺得好像還活著卻開始看到自己的訃聞，或聽到別人在追悼他，所以他要在此鄭重告訴所有朋友，他只不過是要回華府而已，並不是要「入土為安」。

對於下任職務的安排，梅健華指出，他即將在下星期離任，他會先回到國務院東亞暨太平洋局，等候下一個派任。

梅健華強調，基本上他暫時在業務上，跟台灣不會有太多關係，但他會持續為台灣加油。不論他身處何處，他都會是美台關係的擁護者。

對於日前他接受蔡英文總統頒贈勳章時，提及台大校長依舊開缺，梅健華說，看到媒體報導，有些人真的覺得我可能可以試一試台大校長職務，他想大家應該知道這只是開玩笑的，「我根本不夠格」。

新任AIT處長酈英傑今夏接任，梅健華指出，他對酈英傑有非常高度讚賞，因為過去他與酈已認識15年，他們之前在美國駐北京大使館時代曾共事過，而且還一起共乘上班，酈真的是台灣事務方面的專家。

梅健華說，酈的作風是不會在乎官場的細節，會直接了當處理問題。他還公開爆料，酈英傑歌唱的比他好，不是想陷害他，一定要請他唱首歌。他的表演歌唱真的是一流。

在AIT任期3年內，梅健華指出，他從美國來，作為一個外交人員，就是代表美國價值，但他認為更重要的是，把他的耳朵張開傾聽大家意見，傾聽台灣人民有什麼夢想，對台灣未來有何看法，這些對他個人影響甚至更大的。

梅健華強調，令他最難忘的還有，就是他所影經歷的數百場官宴、午宴、晚宴等，這就是為何他都是正對著大家，而不是側面，因為大家看到他的側面會發現，這幾百頓的餐點都累積在他的肚子。

(中時 )