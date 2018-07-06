《全台最速報》被判8年 張榮味聲請延後執行

2018年07月06日 11:33 中時電子報 綜合報導

◎被判8年 張榮味聲請延後執行

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠弊判8年確定，10日就要發監執行，女兒前立委張嘉郡說，因時間倉促，許多事都尚未準備好，6日上午委由立委張麗善服務處主任陳志揚送延後執行的聲請書狀到雲林地檢署，檢察官將依法審酌是否符合延後發監的規定。

◎圓仔５歲了！探頭看生日卡片模樣超萌

台北市立動物園大貓熊圓仔今天滿5歲了！園方特別為牠準備生日蛋糕，還將印有牠照片的生日卡片掛在展場上方，廣邀「圓粉」一起到動物園替牠慶生。只見圓仔一走入展場，先是走到蛋糕旁好奇聞一聞，還拿起其中一塊坐下來啃，接著發現天花板上掛著卡片，乾脆爬到棲架上探頭看，還伸出手想要摸，但卻一直搆不著，「努力」了5分鐘，圓仔終於累了放棄，不過這些萌樣已經吸引在場圓粉和觀看臉書直播的網友紛紛直呼「太萌了！」

◎幫犬貓找家！中市府揪愛心小站免費認養

台中市動物保護防疫處與台中市寵物商業同業公會合作，6日起至9月底舉辦「寵物店愛心小站免費認養及宣導活動」，邀集台中市8間寵物店作為收容所犬貓送養空間，店家也替收容所犬貓進行美容，增加毛孩人氣，希望盡快為每一隻犬貓找到溫暖的家。

◎社宅包租代管 高市媒合率居六都之冠

高市府鼓勵房東釋出空屋、快速滿足弱勢者居住需求，推動社會住宅包租代管，媒合率14％，居六都之冠。6日在科工館舉辦說明會，由專家以實際案例解說「包租包管」及「代租代管」政策精髓，並說明如何透過新上路的租賃專法，保障房東與房客雙方權益、強化彼此義務，民眾再也不怕遇上惡房東與奧房客。

(中時電子報)