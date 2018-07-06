《全台最速報》被判8年 張榮味聲請延後執行

被判8年 張榮味聲請延後執行

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎被判8年 張榮味聲請延後執行

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠弊判8年確定，10日就要發監執行，女兒前立委張嘉郡說，因時間倉促，許多事都尚未準備好，6日上午委由立委張麗善服務處主任陳志揚送延後執行的聲請書狀到雲林地檢署，檢察官將依法審酌是否符合延後發監的規定。

◎圓仔５歲了！探頭看生日卡片模樣超萌

台北市立動物園大貓熊圓仔今天滿5歲了！園方特別為牠準備生日蛋糕，還將印有牠照片的生日卡片掛在展場上方，廣邀「圓粉」一起到動物園替牠慶生。只見圓仔一走入展場，先是走到蛋糕旁好奇聞一聞，還拿起其中一塊坐下來啃，接著發現天花板上掛著卡片，乾脆爬到棲架上探頭看，還伸出手想要摸，但卻一直搆不著，「努力」了5分鐘，圓仔終於累了放棄，不過這些萌樣已經吸引在場圓粉和觀看臉書直播的網友紛紛直呼「太萌了！」

◎幫犬貓找家！中市府揪愛心小站免費認養

台中市動物保護防疫處與台中市寵物商業同業公會合作，6日起至9月底舉辦「寵物店愛心小站免費認養及宣導活動」，邀集台中市8間寵物店作為收容所犬貓送養空間，店家也替收容所犬貓進行美容，增加毛孩人氣，希望盡快為每一隻犬貓找到溫暖的家。

◎社宅包租代管 高市媒合率居六都之冠

高市府鼓勵房東釋出空屋、快速滿足弱勢者居住需求，推動社會住宅包租代管，媒合率14％，居六都之冠。6日在科工館舉辦說明會，由專家以實際案例解說「包租包管」及「代租代管」政策精髓，並說明如何透過新上路的租賃專法，保障房東與房客雙方權益、強化彼此義務，民眾再也不怕遇上惡房東與奧房客。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
騎士趕送肉闖紅燈 撞公車捲車底…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。