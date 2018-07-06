高雄》張榮味將入獄 韓國瑜：對高雄市長選情沒影響

韓國瑜受到退休軍護人員熱烈歡迎，受訪時媒體問他張榮味被判刑是否可能影響高雄市長選情，他強調倆人交情是情感層面，並非政治派系利益結合，對選情應無影響。（林宏聰攝）

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前雲林縣長張榮味因林內焚化爐案被判刑8年，國民黨高雄市長參選人韓國瑜與張榮味交情深厚，外界觀察高雄市長選情是否因此受影響；韓國瑜6日受訪表示，與張榮味是情感上的朋友，也會趕到雲林替他加油打氣，但外界不必過度扭曲，相信個人層面的交往不會對市長選情有任何影響。

韓國瑜6日上午參加退休軍護為他發起的造勢活動，接受媒體訪問表示，朋友是一輩子的事情，政治只是人生中某個階段而已，他長期住在雲林縣，幾十年來跟張榮味互動、交往得非常得好，張榮味判刑定讞，他心裡也很難過，但認為對高雄市長選情不會有任何影響。

韓國瑜強調，人有很多面向，「我們講三面夏娃、也有三面亞當」，有情感、派系、地方政治版圖各面向的朋友，他愛交朋友，而張榮味個性也屬重情重義，兩人是情感上的朋友，沒有其他問題，做人要長遠，所以他一定會趕到雲林縣，替張榮味加油打氣。

日前民進黨高市議員參選人林智鴻出面批評，韓國瑜自稱是「雲林張派」人馬，在雲林發展事業期間也與張榮味索賄時間點重疊，韓國瑜應交代當時與張榮味關係如何、是否還以「張派人馬」自居？

對此，韓國瑜反批，有些要選民意代表的人，長得一表人才，內心卻非常陰暗，「我勸他們不要把人做成這樣子，做人是一輩子的事情」。

媒體另詢問韓國瑜對連戰、洪秀柱接連訪問大陸，以及馬英九可能重選2020總統的看法，韓國瑜說，對他而言，眼前面對的是2018高雄市長選舉，他多次強調，高雄不能再搞政治，要全力回歸拚經濟，因此最重要的是他如何將農漁民產品推銷出去、幫年輕人找到回家的道路，高度政治性的議題，以他參選高雄市長的身分不適合多談，一再回答政治議題，也違背他對高雄市民的承諾。

(中時 )

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