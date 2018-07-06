陳建仁肯定 戶政資料有助年改精算 公投綁大選

2018年07月06日 11:47 中時 張理國 、 鄭任南

陳建仁副總統（左）6日出席107年全國戶政日頒獎表揚典禮，頒贈績優戶政機關獎牌給獲獎的台北市政府代表北市民政局長藍世聰（右）。（鄭任南攝）

陳建仁副總統（前排中）6日同出席107年全國戶政日頒獎表揚典禮，頒獎後，偕同行政院長賴清德（前排右）及內政部長葉俊榮（前排左），與獲獎的戶政機關代表一同合影。（鄭任南攝）

副總統陳建仁上午出席戶政日活動，陳建仁說，戶政工作是施政的基礎，包括年金改革精算軍公教平均壽命及再入職場人數，都要靠戶政資料精算；連今年底公投綁大選，也要靠戶政資料，才能完成編造選舉人名冊等繁複工作。

陳建仁說，戶政資料是年金改革很重要的資料，在年改過程中，要知道軍公教人員未來平均壽命有多長、進入職場的軍公教人數多寡，才能做很好的精算，但人口的狀況會有改變，這也是年改過程中要求政府相關單位每5年做滾動式檢討的原因，因為沒有檢討就不能貼切反映時代的需要，不合時宜的制度改變是因為有很好的統計資料，掌握人口變遷才能推動各項工作。

陳建仁並說，年底要舉行9合1選舉，戶政人員一定忙壞了，同一天除了選舉投票還有公民投票，需要認定選舉人投票資格，編造選舉人名冊、印制投票通知單，一系列工作相當繁複，也代表民主政治的發展也要有很好的戶政資料，好的資料才能使民主自由法治人權都兼顧到。符合普世價值。

出席戶政日活動的行政院長賴清德則說，未來戶政工作要數位化，很多戶政機關服務項目可以不用到戶政機關，在家就可以接受數位服務，相信假以時日，內政部就會提供很多數位化的戶政服務。

內政部長葉俊榮在戶政日活動現場，也推出最新的阿榮講堂戶政宣導影片，葉俊榮說，透過一些比較搞笑的作法，可以讓民眾發自心底支持及肯定基層的戶政人員。

(中時 )