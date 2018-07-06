陳建仁肯定 戶政資料有助年改精算 公投綁大選

陳建仁副總統（右）6日在行政院長賴清德（左）陪同下，一同出席107年全國戶政日頒獎表揚典禮。（鄭任南攝）

友善列印
中時
陳建仁副總統（左）6日出席107年全國戶政日頒獎表揚典禮，頒贈績優戶政機關獎牌給獲獎的台北市政府代表北市民政局長藍世聰（右）。（鄭任南攝）
陳建仁副總統（前排中）6日同出席107年全國戶政日頒獎表揚典禮，頒獎後，偕同行政院長賴清德（前排右）及內政部長葉俊榮（前排左），與獲獎的戶政機關代表一同合影。（鄭任南攝）

副總統陳建仁上午出席戶政日活動，陳建仁說，戶政工作是施政的基礎，包括年金改革精算軍公教平均壽命及再入職場人數，都要靠戶政資料精算；連今年底公投綁大選，也要靠戶政資料，才能完成編造選舉人名冊等繁複工作。

陳建仁說，戶政資料是年金改革很重要的資料，在年改過程中，要知道軍公教人員未來平均壽命有多長、進入職場的軍公教人數多寡，才能做很好的精算，但人口的狀況會有改變，這也是年改過程中要求政府相關單位每5年做滾動式檢討的原因，因為沒有檢討就不能貼切反映時代的需要，不合時宜的制度改變是因為有很好的統計資料，掌握人口變遷才能推動各項工作。

陳建仁並說，年底要舉行9合1選舉，戶政人員一定忙壞了，同一天除了選舉投票還有公民投票，需要認定選舉人投票資格，編造選舉人名冊、印制投票通知單，一系列工作相當繁複，也代表民主政治的發展也要有很好的戶政資料，好的資料才能使民主自由法治人權都兼顧到。符合普世價值。

出席戶政日活動的行政院長賴清德則說，未來戶政工作要數位化，很多戶政機關服務項目可以不用到戶政機關，在家就可以接受數位服務，相信假以時日，內政部就會提供很多數位化的戶政服務。

內政部長葉俊榮在戶政日活動現場，也推出最新的阿榮講堂戶政宣導影片，葉俊榮說，透過一些比較搞笑的作法，可以讓民眾發自心底支持及肯定基層的戶政人員。

(中時 )

高雄》張榮味將入獄 韓國瑜：對… CNN稱美要求陸戰隊進駐 AIT：美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。