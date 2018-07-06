白富美跟孔雀做交易…《你的孩子不是你的孩子》探討矛盾親子關係

2018年07月06日 12:06 中時 潘鈺楨

《孔雀》。（Netflix提供）

Netflix影集《你的孩子不是你的孩子》將於本周六（7月5日）全亞洲同步首播。影集改編自台灣作家吳曉樂作品的同名影集，由曾獲頒台灣影視指標獎項金鐘獎肯定的導演陳慧翎執導，透過超現實的手法詮釋五個單元劇：《媽媽的遙控器》、《貓的孩子》、《茉莉的最後一天》、《孔雀》與《必須過動》。本劇將原著小說精煉為五篇單元故事，敘事手法巧妙揉合科幻元素與魔幻氣質，將台灣人最切身共鳴的家庭親子文化，編譜出可比擬為「台灣版黑鏡」的詩選劇。

本劇潛入當代家庭生活，梳理矛盾糾結的親子關係。當孩子面臨以考試為重心的生活壓力時，背負父母所寄予的情感羈絆，在「自由」與「管束」間徬徨遊走。父母以「愛」之名加諸於孩子身上的過度期待與監控、家庭成員間失衡的權力關係，以及為傳統社會價值與升學體制逐漸腐蝕的人性，皆在《你的孩子》中被深刻描繪。

《你的孩子不是你的孩子》製作團隊由台灣公視歷史大戲《寒夜續曲》、招牌實境節目《誰來晚餐》製作人巫知諭領軍，與導演陳慧翎跟洪茲盈、蔣友竹、簡士耕、夏康真、費工怡與馬千代組成的編劇團隊，攜手打造以教育為主題的戲劇作品。本劇卡司更集結多位知名演員，包括吳慷仁、尹馨、柯素雲、葉全真、鍾欣凌、謝瓊煖等，展現嶄新的華語戲劇風格。

《媽媽的遙控器》描述，為了能夠跟死黨參加國中的畢業旅行，小偉偽造了成績單，很慶幸的，小偉媽媽並沒有發現。然而奇怪的是，他的日子竟然一直卡在同一天，直到他終於不想改成績單了…原來剛離婚的小偉媽媽從一位西裝男那裡拿到了一個神奇遙控器，媽媽相信，只要她給小偉修正的機會，小偉就能學會誠實；只要她重複增加小偉的學習次數，小偉的成績就可以越來越進步。為了讓小偉努力讀書，小偉媽媽不讓他參加畢業旅行，也禁止他談戀愛。只要小偉有任何一點狀況出現，小偉媽媽就會按下遙控器，讓小偉的日子重來…小偉長大後，如媽媽所願，事業有成，有個穩定交往的女友，但小偉媽媽還是幫他另安排了一場門當戶對的相親飯局，因為這一切都是為了他好。這一天，小偉終於千方百計地得到了媽媽的遙控器。

在《貓的孩子》中，爺爺的慶生會上，阿衍的伯伯叔叔嬸嬸們，照例又給他們這群準備各種大小考試的堂兄弟姊妹們來一場積極向上的愛的鼓勵。當輪到大家給阿衍愛的撐下去時，阿衍卻很不識實務的放了一個又響又臭的屁…阿衍的成績一直不好，小圓媽每天為了家裡的壁癌和阿衍一直無法提升的PR值煩惱，她找了阿青師來抓漏，找了一個又一個的家教來拯救阿衍的成績，但還是得在每一次爭吵後吞下丈夫的拳頭。在鬱悶的日子裡，小圓媽和阿衍最療癒的，就是在頂樓撿到了一窩可愛的小貓。 有一天阿衍遇到了阿志，阿志告訴他平行世界的秘密。而阿衍也意外發現，只要他在平行世界裡殺死一隻貓，他就可以在現實世界裡提高PR值…為了得到媽媽的愛，為了讓媽媽擺脫爸爸的拳頭，為了讓整個家族的人都能看得起他，阿衍下定決心。

《茉莉的最後一天》在講，茉莉升高一那年的某一天，自殺死了。美國名校碩士畢業的茉莉媽媽，為了孩子成了全職的家庭主婦，她犧牲一切，全心全意督促著孩子們的日常生活與功課，希望他們都能有優秀的成績。茉莉媽媽認為自己非常了解女兒，乖巧懂事、成績優異，她無法相信，自己的女兒竟然會自殺！為了找出茉莉死亡的原因，她接受了還在測試階段的新科技。她進入茉莉的意識，開始過起了茉莉的日子，她從茉莉的眼中看見了自己的模樣，而茉莉也在一旁，看著媽媽一步一步地揭露茉莉的秘密。

《孔雀》 劇情敘述，巧藝念的是上流社會中最富盛名的私立中學，為了維持白富美的假象，她必須隱藏自己媽媽是個採茶女，爸爸是個計程車司機的事實。有一天，巧藝發現校園裡那隻孔雀知道她所有的煩惱，孔雀開口問她：我可以幫妳解決問題，但是妳願意拿什麼東西來交換？孔雀先是解決了巧藝幫同學準備高級生日禮物的小煩惱，接著還讓她們家中了大獎，然而孔雀也一次次地奪走了巧藝身上的某些東西。巧藝的爸媽開始意見分歧，不可思議的，他們竟然分別跟孔雀做了不同的交易。

《必須過動》 設定在這是一個女性負責生育、養育，男性負責工作的世界。這也是一個按照鑑定考試分數而分配住房品質與工作的世界。十五歲的若娃，必須通過鑑定考，而且要考很高分，才能確保她的媽媽楊鵑可以繼續住在都心好宅。她的媽媽是擁有金質勳章的模範母親，曾教養出鑑定考滿級分的兒子若傑，但若傑因意外英年早逝，因此楊鵑獲得了領取新胚胎的機會，若娃因此誕生。若娃不像哥哥若傑優秀，讓楊鵑胸前金質徽章上的燈一顆顆的變暗，楊鵑意識到若娃可能沒有辦法通過十五歲的鑑定考，於是她拿出胚胎養成手冊，想到一個解決的辦法，好維持住都心好宅的條件。楊鵑堅信，自己幸福，才能給孩子幸福，在這個社會，活得丟臉，比死還痛苦！某天若娃發現了媽媽的胚胎養成手冊背後的祕密，在試圖找尋真相的同時，也發現了當初哥哥的死亡並非意外，此時神秘女子玲娜提供了若娃一個可以離開媽媽的機會，若娃會做出什麼樣的決定呢？

(中時 )