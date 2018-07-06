連續30天至「春水堂」報到！ 20位癮帝后獲200杯招牌紅茶喝到飽

2018年07月06日 11:56 工商 曾麗芳

春水堂茶館為歡慶35周年，舉辦「第2屆春水癮城」，只要4月份天天入店消費，單筆滿399元即能集章，若收集滿30天不間斷，就能獲封「全勤癮帝后」，獲得200杯價值1.2萬元的招牌紅茶免費喝。結果，共有27人達標，春水堂今日特別頒發癮帝后獎贈品。

春水堂表示，這次為了歡慶展店日本5周年，再加碼於2個月內赴日本任5間門市，集滿5枚限定章，即能成為「資優癮帝后」；春水堂更加碼回饋165杯價值1萬1550元的珍珠奶茶，總共祭出1年份的免費人氣飲品，吸引許多民眾挑戰任務。

短短1個月的集章時間，就有20人挑戰成功拿到全勤獎；而資優得獎人更高達7位!期間，每集滿6點還能兌換小杯冰香醇奶茶、黃金脆皮薯條、中杯冰珍珠紅豆鮮奶茶、御品牛肉麵，眾多招牌商品作為中繼小獎勵，讓艱難的集章過程更有達成動力。

其中，達成「癮帝」任務的何志鵬表示：「自己不是很喜歡喝紅茶，但這杯飲品卻是老婆的最愛」。因此，為了給最親密的愛人準備一份大禮，艱辛達成了30日集章的使命，獲得全勤癮帝后之榮耀，也將200張招牌紅茶券，獻給老婆大人享用。

7/6春水堂為癮帝后們舉辦頒獎典禮，邀請達成全勤與飛越2163公里到日本完成集章活動的資優癮帝后們到場領獎，並發表得獎感言，分享集章的心路歷程。

有粉絲說：「從陽羨時期就是最愛，帶給台中人滿滿的回憶，雖然歲月不饒人，青春不再，泡沫紅茶那搖搖杯的聲音，仍然廻繞在記憶裡，春水堂猶如家人般，看著它成長、茁壯。」

有癮帝后拿取獎勵後，吆喝20位親友一同到春水堂享用獎勵，大氣招待一番，與親友們開心沾榮耀，一同創造茶生活圍繞的美好記憶。

(工商 )