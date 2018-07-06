影》震撼禮物 倫敦允「半裸包尿布川普」氣球升空

2018年07月06日 12:06 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，即將前往英國訪問的美國總統川普（Donald Trump），恐怕將看見難堪的畫面，一隻以他形象為造型的「半裸、包尿布」川普充氣玩偶，漂浮在倫敦國會大廈（Houses of Parliament）上空。由「阻止川普」（Stop Trump）和「衛報」（Guardian）專欄作家瓊斯（Owen Jones）發起，成功募資打造6公尺高的氣球，並獲得倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）同意放行，似乎就是刻意要給川普難堪的感覺。

英國媒體報導中提到，川普預計於7月12至13日訪問英國，但前往倫敦前，他將前行赴布魯塞爾（Brussels）參與北約（NATO）峰會；12日抵達英國後，先抵達唐寧街（Downing Street）與梅伊會談，再北上至蘇格蘭打小白球。並很可能在隔天，面見英國女王伊莉莎白二世。

非常傳神的「半裸包尿布川普」氣球。（圖/路透社）

不少英國民眾與政治人物，非常不歡迎川普造訪英倫，抗議人士更成立「川普嬰兒」（Trump Baby）網站，並在介紹狠狠酸了川普一把，他們認為，「川普是個憤怒的大嬰兒，有著脆弱的自我與小小的手。」從主辦單位公布的大型氣球造型，完全精確地描繪出川普的「形象」，不只有大大的肚子，手中還緊抓著手機，符合他那「推特總統」的稱號。

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1 — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 2018年7月5日

本不同意氣球放行的倫敦市府，市長最終准許抗議團體，讓川普氣球玩偶於本月13日上午，升空約2小時的時間，屆時抵達英國、並將前往唐寧街和首相梅伊（Theresa Mary May）會面的川普，勢必將能親眼目睹這超大的「歡迎禮物」。

(中時電子報)