網傳凍結全資產追稅 行政執行署澄清謠言

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網路社群媒體盛傳欠稅會被法務部下令凍結包括老人津貼在內的所有資產追徵欠稅，法務部行政執行署6日澄清，並沒有7月1日全面凍結存款的情事，如果是維持義務人及其共同生活的親屬生活所必需，不能強制執行者，行政執行分署必當撤銷扣押，網路傳言內容不實。

行政執行署表示，近來網路流傳「7月1日開始，凡是有關欠政府的錢，銀行存摺有存款者，不管是區區的幾仟元，欠牌照稅，第三責任險，燃料稅，土地稅，包括種種稅金，政府不管你是老人津貼也是一律，被法務部下今（令）凍結無法領取，趕快通知，親朋好友，存摺有錢趕緊去提領出來，否則欲哭無淚」。

行政執行署指出，民眾欠繳稅款、健保、勞保、罰鍰、規費等，都是主管機關確實催繳無著，才會移送行政執行，行政執行署以義務人自動履行為基本原則，而且提供多元的繳款方式，對於弱勢、經濟困難或遭逢變故的義務人，也會酌情在法定執行期間內儘量放寬分期繳納期數，緩和協助履行法定義務。

行政執行案件須進入強制執行程序時，如發現扣押的存款、保險給付或其對於第三人的債權，如屬依法所領取的社會福利津貼、社會救助或補助，或係維持義務人及其共同生活之親屬生活所必需而不得強制執行者，行政執行分署必當撤銷扣押，以維護義務人最低的生存保障，而不是全數凍結。

(中時 )

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