館長轟小燈泡案 結果「英文腦袋有洞」笑話紅了

2018年07月06日 12:11 中時電子報 張達智

小英2年前承諾小燈泡案，如今被網友一面倒狂批。(翻攝蔡英文臉書)

殺死小燈泡的兇手王景玉，二審依舊「逃死」，獲判無期徒刑。「館長」陳之漢不滿這個結果，在臉書轉貼蔡英文總統2年前寫給小燈泡的親筆信，並發文抨擊。結果網友神回覆一則「菜英文腦袋有洞」笑話，引發廣大迴響。

館長昨在臉書轉貼蔡英文總統2016年3月29日寫給小燈泡的親筆信：「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來」。館長並怒轟「若真有地獄，也與台灣相差無幾」。

支持館長立場的網友眾多，但仍有人反對。館長貼出一名網友私訊他的內容，並嗆「我一看是個法律人所以你們最懂了 懂得把小孩子的頭砍殺的罪犯判免死 別密我講幹話」、「要討論帶點種用真帳號 不然一律封鎖」。

結果該則貼文下方，回應最熱烈的是網友分享的一則笑話：「有一天菜英文去看了腦科，告訴醫生說他腦袋好像不小心撞破了一個洞。醫師一看驚為天人，大喊：

怎麼那麼深!!!

怎麼那麼深!!!

怎麼那麼深!!!

怎麼那麼深!!!

菜英文說:醫師我知道我腦袋有洞，但你也不需要強調三次吧?

醫師: 我只說了一次.......」

其他網友看了紛紛回：「笑死」、「哈哈！這個好笑😂」、「這回音我給幾霸昏」、「這後勁有點強…」。

(中時電子報)