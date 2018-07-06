文大宿舍案 丁守中左批柯州官放火 右批姚意識形態來亂

2018年07月06日 12:13 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天再度痛批文化宿舍風波完全是柯文哲白綠合謀政治操作、對候友宜政治人格謀殺的結果，卻讓無辜學生權益受傷害。他反問，柯市府想以北投士林科技園區專案住宅應急，但當地原以安置洲美社子拆遷戶為主，居民還在抗爭不夠分配，怎麼可能違規做學生宿舍？又如姚文智看上救國團劍潭中心，更是「意識形態來亂的」，「腦中只有黨產清算鬥爭」。

文大宿舍爭議不斷，丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他並質疑，柯文哲這廂判定大群館違規使用，市府想替柯文哲解套，卻讓四百多位無辜學生被套牢，想出的救急方案更是典型頭痛醫頭，完全不顧現實與專案住宅法規的做法。他也質疑，公宅入住也需抽籤決定，難道「只准州官放火，不許百姓點燈」？

他強調，當今台灣與台北政壇充滿權謀算計與意識形態統獨鬥爭思維，處處雙重標準，才使台灣及台北國際競爭力大幅下跌。因此年底選舉就是場專業對民粹嘴炮、對意識形態的選舉。台北要止跌回升，要拚台北驕傲，就要找回專業認真做事的精神，才能讓市民安居樂業。

事實上，丁守中昨天已公開表態一旦當選市長，將立即恢復包括大群館在內的住宿權益，兼顧公安與方便，譲孩子安心就學。他今天也再度質疑，柯市府拿來作為解決方案的住宅基本上距離文化大學近十公里，塞車時至少一小時才能到學校，柯文哲難道毫不體卹學生塞車之苦」？

丁守中也批評，劍潭青年活動中心暑期到年底都排滿各種營隊，包括國際青年及華裔青年營隊，姚文智只是鎖定國民黨所謂外圍組織救國團的劍潭青年活動中心為目標，所以不是想解決問題，只是意識形態來亂的。

(中時電子報)