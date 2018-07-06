說好的旅行呢？華航急尋小李去雪梨

2018年07月06日 12:31 中時 陳祐誠

說好的旅行呢？中華航空將推出全新品牌形象廣告，連續2天在台北101大樓外牆點燈：「小李，說好的雪梨呢？」鼓勵民眾兌現曾經和親朋好友說好旅行的承諾。華航表示，快閃抽獎活動，昨（5）晚7時於社群網站展開，截至今早8時30分，已吸引逾萬粉絲登錄資料，並獲得超過2萬個「讚」及上千留言、轉發。

華航指出，只要今（6）日下午3時前，民眾至Facebook中華航空粉絲團公佈的指定網址進行登錄，再參加快閃活動，有機會抽中台北－雪梨2人經濟艙來回機票，1人中獎2人同行！

華航說明，快閃活動抽獎有3步驟，首先於今6日下午3時前至 Facebook中華航空粉絲團公布的網址登錄指定資料。姓「李」者登錄個人資料即可；非姓「李」者需於上述指定網址登錄個人和一位「李」姓親朋好友資料。

登錄完成者，必須在今晚8時現身台北市信義區松壽廣場公園快閃活動，參與現場抽獎，有機會獲得華航台北－雪梨經濟艙來回機票1組（2 張），1人中獎2人同行，共計1名得獎者。

若幸運得獎者為姓「李」者，需出示貼有相片之身份證明文件正本或影本，證明與指定網址上登錄者為同一人；若得獎者非姓「李」者，則要參與者需保證已取得李姓友人本人同意參加本活動，並需出示自身及登錄於指定網址上之「李」姓友人貼有相片之身份證明文件正本或影本。

(中時 )