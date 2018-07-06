開休旅車恍神煞車不及 撞機車如保齡球7人傷

白色休旅車煞車不及，從後方追撞7輛機車，並擦撞路旁1輛轎車，機車如打保齡球般倒地。（王文吉翻攝）

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白色轎車駕駛疑開車恍神，行駛至路口停止線，來不及煞車，撞上停等紅路燈的車輛。（王文吉翻攝）
肇事的白色休旅車引擎蓋凹陷，保險桿毀損，擋風玻璃也碎裂。（王文吉翻攝）
遭撞的機車龍頭嚴重歪斜，共有7人受傷送醫，所幸都是輕傷，經醫護包紮止血後陸續出院。（王文吉翻攝）

又是開車恍神釀禍！台中神岡昨夜發生藥師疲勞駕駛，撞死越籍新移民，潭子6日清晨又發生汽車駕駛恍神，追撞7輛汽、機車，造成7人受傷送醫，幸好都是輕傷，經包紮止血後陸續出院。肇事駕駛蔡男酒測值為0，警訊後，依過失傷害罪送辦。

警方調查，目前無業的36歲蔡男，清晨駕駛白色休旅車外出，上午6時許行經潭子區中山、中興路口，從後方直直撞上路口停等紅路燈的1輛汽車及6輛機車，造成7名女性擦挫傷、流鼻血及尾椎疼痛等，分送台中慈濟醫院及中國醫藥大學附設醫院急救。

碰！路口監視器畫面顯示，1輛白色休旅車行駛潭子區中山路外側車道，中興路口有6輛機車正停等紅燈，白色轎車接近停等線沒有減速，從後方撞上，橫掃6名女騎車騎士，如保齡球般倒地，還波及另輛轎車及駕駛。

肇事的白色休旅車引擎蓋凹陷，保險桿毀損，擋風玻璃也碎裂，其餘機車則有龍頭歪斜、車殼零件碎裂、車牌掉落等情形。家住太平的蔡男向警方表示，一早從住家出發，要前往豐原訪友辦事情，一時恍神「在想事情」，沒有注意前方車輛，煞車不及，才會撞上。

警方對蔡男實施呼氣酒測，沒有酒精反應，除民事賠償責任外，全案將依過失傷害罪送辦。

(中時 )

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