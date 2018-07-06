科技新貴賺不夠 走私4.8億元一粒眠

2018年07月06日 13:02 中時 張穎齊

專案組查獲一批夾藏在塑膠粒貨櫃中的三級毒品一粒眠，起出了240萬餘顆共48袋的一粒眠，以及相關機組等證物。（張穎齊攝）

賴嫌假借申報塑膠粒的名義，夾藏240萬顆一粒眠企圖闖關運至馬來西亞，但被專案組所破獲。（張穎齊攝）

賴嫌假借申報塑膠粒的名義，夾藏240萬顆一粒眠企圖闖關運至馬來西亞，但被海關人員發現包裝塑膠粒（左）與一粒眠（右）的牛皮紙袋顏色、型態不同，因此被查獲。（張穎齊攝）

專案組查獲一批夾藏在塑膠粒貨櫃中的三級毒品一粒眠，起出了240萬餘顆共48袋的一粒眠，以及相關機組等證物。（張穎齊攝）

新北市1名賴姓男子（30歲）在汐止科技園區某科技公司工作，私下卻幹起運毒的工作，今年3月間假借運送一批塑膠粒貨櫃，企圖闖關送至馬來西亞，豈料卻被海關查獲其中夾藏240萬顆、市值4.8億的三級毒品一粒眠，並將賴男依運輸毒品罪移送士林地檢署聲押獲准，繼續擴大溯源。

基隆關3月15日在台北港查獲一批假藉申報「塑膠粒」的出口貨櫃，裏頭卻夾藏一粒眠準備要運送至馬來西亞，海關發現該批一粒眠共計240萬餘顆、總重651公斤，分裝成48袋（每袋5萬顆），另外還有512袋塑膠粒當作掩飾之用，獲報後隨即移請調查局航業處基隆調查站偵辦。

基隆航調站隨即報請士林、基隆地檢署檢察官指揮，聯合基隆憲兵隊、基隆港警總隊、基隆市警局等單位共組專案組，於3月29日下午3時許在汐科某科技公司逮捕到賴嫌，並在現場查獲封口機、縫線機、抽真空機等相關證物。

專案組調查，賴嫌有毒品前科，案發當時和也有毒品前科的林姓女友（30歲）在一起，同時發現這間公司負責人是林女的父親，平時從事貿易代工，但林父卻稱毫不知情，專案組則將賴嫌、林女送辦，經訊後林女交保請回，賴嫌則被依運輸毒品罪移送士檢聲請羈押獲准。

基隆航調站人員表示，賴嫌去年8月就有在海關辦理出口的紀錄，當時就察覺有異並鎖定，今年3月又再次出口，隨即在該批貨中察覺塑膠粒與一粒眠是以不同方式裝袋，塑膠粒的牛皮紙袋顏色深，造型「圓圓鼓鼓」；一粒眠的牛皮紙袋顏色較淺，且因為袋子內被抽到真空，所以呈現「四四方方」的造型，十分可疑。

基隆航調站副主任林聖智研判，賴嫌可能只是藥腳，目前已掌握相關情資，擴大查緝上下游，並追根溯源，另外此案的一粒眠估計可提供240萬人次吸食，是今年國內查獲最大宗一粒眠毒品走私案件。

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(中時 )