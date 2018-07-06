憾！ 志願援助受困學童 泰前海軍潛水員不幸溺斃

為救出13名受困深層洞穴的足球學員和教練，泰國派出大批人力進行多方搜索。（圖/美聯社）

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中時電子報

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，為解救因大雨、目前仍深陷洞穴的泰國足球隊學童與教練，泰國政府和多國軍方投入大批人力和設備，試著要找出方法能救出受困人員。但遺憾的是，稍早傳出一名前泰國海軍潛水員的義工Saman Kunam，在運送氧氣瓶的途中，不幸在回程時因氧氣不足而溺斃，當地政府也已證實此項傳聞，並感到相當不捨且遺憾。

泰國官方已確認，不幸溺斃的潛水員，是前泰國海軍一級下士Saman Kunam，清萊省（Chiang Rai）副省長巴薩孔（Passakorn Boonyaluck）向記者表示：「一名志願協助救援的前海豹隊員，今晨2時左右喪生，這是令人遺憾的消息。更讓人痛心的是，他主要負責運送氧氣瓶，給洞穴內的受困者，卻在回程時因自己氧氣不足而犧牲。」

大批工程人員正考察地形，要找出一種最安全、快速的救援方式。（圖/路透社）

從此次案例和不斷明確化的地形圖能看出，這群被大水困於洞穴的小球員和教練，有多麼難以救援。昨日本期望能在一個月內救出的團隊，恐怕如今需要從長計議了。由當地洞穴地勢複雜，且時不時有降雨，加上這些11-16歲的男孩既不會游泳、更不會潛水，整個救援行動恐需耗時4個月的時間。

(中時電子報)

文章來源：Thai cave rescue: Diver dies after delivering oxygen tanks to cave complex

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