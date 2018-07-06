高雄》小確幸降空汙 高雄市長擬參選人吳益政要推高雄幣

2018年07月06日 13:16 中時 林宏聰

全球吹虛擬貨幣熱潮，正評估參選高雄市長的議員吳益政6日提出構想，擬藉碳交易概念發行「高雄幣」，例如走路10公里約換17元，可搭捷運、看藝文表演甚至免費喝咖啡，藉此對抗空汙；他更承諾若當選市長，4年薪水都領高雄幣。

吳益政表示，民眾安裝手機APP，搭配公共自行車GPS計算里程、一卡通記錄搭乘行為、手機定位行走距離，即可將低碳生活行為換算成高雄幣，除了用來折抵大眾運輸費，還能繳交停車費、交通罰款、欣賞公部門藝文表演，甚至換取民間店家消費折扣。

他說，國際上碳足跡交易已有明確行情，最低每公斤二氧化碳1美元，而市民每走路、騎自行車10公里減少0.56公斤碳排放，等於可兌換約值17.08元台幣的高雄幣，1個月少說可節省500元，為高雄年輕人實質加薪。

「透過高雄幣，可一次解決高雄最重要的空汙、低薪、景氣低迷問題！」吳益政坦言，這是高度實驗性質的政策，透過區塊鏈技術可讓高雄幣更廣泛流通，甚至可透過聯合國地方環境行動委員會（ICLEI）牽線，在全球簽約城市都能以高雄幣消費。

親民黨籍高市議員吳益政日前宣布，有意以無黨籍身分參選高雄市長，現階段先提出各項政策爭取支持，7月底再自做民調與國民黨韓國瑜、民進黨陳其邁對比，視民意走向決定是否參選。

(中時 )