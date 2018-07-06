搭高鐵賞好戲　車票75折起

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台灣高鐵公司與藝文節目合作「高鐵活動套票」，讓旅客「搭高鐵．賞好戲．聽好歌」。套票內容包括高鐵標準車廂對號座來回車票及表演門票，且提供高鐵車票約75至8折、表演門票最低75折起的超值優惠。

高鐵公司表示，高鐵活動套票節目包羅萬象、場場強檔，內容穿越傳統及現代，跨越東方到西方，歡迎旅客透過ibon售票系統購買高鐵活動套票，呼朋引伴一起看表演。

高鐵公司指出，近期開賣的套票產品，有實力派歌手萬芳將在高雄巨蛋加場演出的「2018時間仍然繼續在走演唱會」，以及歌壇創作才女陳綺貞將在台北小巨蛋舉辦20週年演唱會「漫漫長夜 Cheer 20」演唱會，內容精彩。

除演唱會外，套票節目內容還有音樂劇、傳統戲曲等，例如首度跨海來台的經典法文宮廷音樂劇《搖滾莫札特》、國內劇場才子蔡柏璋帶領台南人劇團推出的力作《木蘭少女》音樂劇，以及臺中國家歌劇院推出的深情韓國系列《光的來信》原創音樂劇。

在傳統戲曲領域，高鐵活動套票與國光劇團合作，推出多檔京崑劇新創作，包括實驗京崑文學劇場《定風波》，融合崑曲、舞踊與三味線新編而成的《繡襦夢》，以及京崑雙奏，演繹千秋詞帝李煜生命故事的《天上人間李後主》，都將陸續粉墨登場。

(中時 )

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