蔬果產銷「花錢消災」價表曝光 農青：扁執政就不是八年遺毒嗎？

針對鳳梨價格持續低迷，上百位鳳梨果農4日在立法院群賢樓前聚集並前往行政院陳情，抗議政府產銷管控不佳讓農民血本無歸。（本報系資料照/姚志平攝）

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鳳梨價格持續低迷，高屏雲嘉南五縣市的鳳梨農明日將赴行政院抗議。農委會主委林聰賢（見圖）3日召開記者會，回應鳳梨和香蕉等價格問題，提出以該項作物總產量為準，直銷促銷、外銷、加工各十趴三支箭來穩定產銷。(本報系資料照/陳怡誠攝)

水果產銷失衡引爆農民不滿，農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘昨（5）日貼出農委會的近10年蔬果產銷調節經費執行數據，指出馬英九任內8年花費9.24億補貼、補助產銷，真的很糟糕；但陳水扁任內兩年就花7.41億元，讓他質疑，前8年是「八年遺毒」，再往之前的8年就不是嗎？

香蕉、鳳梨產銷失衡連環爆，火龍果本周進入盛產期，有可能會增產10％以上，農委會對此決定提高地板價格啟動監控輔導機制，並承諾3年內要達成穩定產銷的機制，將列為中長程計畫。

不過，林裕紘引述媒體報導表示，雖然政府2009到2015年間花10億元執行農產產銷失衡機制，認同農委會主委林聰賢稱補貼、補助多是「花錢消災」，確實很不可取；但同時他貼出農委會的近10年蔬果產銷調節經費執行數據，發現馬英九8年產銷調節花費9.24億元，阿扁任內的2007、2008年兩年間就砸5.92億元。

他指出，這樣看起來陳水扁也沒比馬英九厲害多少啊？並質疑數據怎麼只有公布到2007年，怎麼沒有更先前的資料？「前八年是八年遺毒，再往之前八年就不是八年遺毒嗎？」

(中時電子報)

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