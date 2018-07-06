被政府玩了! 合作社收購鳳梨慘賠 拒絕再配合政策

2018年07月06日 13:55 中時 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

合作社場收購四天鳳梨，五萬斤因運不出去過熟開始腐敗。（周麗蘭攝）

過熟的鳳梨變成廚餘，引來蒼蠅覓食。（周麗蘭攝）

這名鳳梨老農4日參加北上抗議，希望政府照顧農民。（周麗蘭攝）

鳳梨價格崩跌，農糧署2日透過雲林、嘉義縣3家集貨場（合作農場）以每公斤8元（每台斤4.8元）收購次級品，古坑鄉永興合作農場4天來向農民收購5萬台斤鳳梨，但加工廠飽無法消化拒絕購買，連一顆鳳梨也送不出去，6日炮轟政跳票，拒絕再配合收購，恢復市場機制交易。

永興合作農場理事主席黃威騰氣憤說，他們照著農糧署政策跟政府走，結果政策跳票，合作社都已付現金出去怎麼辦？

6日合作社場仍有大批鳳梨車排隊進場，黃威騰表示，倉庫已經堆了5萬台斤鳳梨賣不出放著爛，如果農民希望以農糧署的每公斤8元要求收購，他拒收。

針對林聰賢5日質疑「鳳梨農抗議甚麼？抗議價格太高嗎？」黃威騰說，林聰賢說的是運到北農拍賣的公斤價格，折合每台斤16元，扣除手續費、運輸、箱子費用，還不是5元？不應用數字遊戲騙人，他也不應抹黑鳳梨農，那天也有好多古坑農民去抗議。

林姓鳳梨農表示，田裡還有一大片鳳梨，怎麼辦？政府不能開支票又跳票，要有配套措施啊，合作社不收購，又輪到農民遭殃。

(中時 )