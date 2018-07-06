台中》盧秀燕體檢路平近半不滿意 中市府：4年500公里滿意度持續進步

2018年07月06日 13:33 中時 盧金足

盧秀燕團隊發言人吳皇昇（左三）表示，委託TVBS民調結果顯示，47.3％台中市民不滿意市府路平專案，滿意的市民33.1％。（盧金足攝）

盧秀燕團隊發言人張又仁（右）出示嬰兒安全座椅，以自己新手爸爸的經驗指出，開車時因路面不平嬰兒座椅一直在抖。（盧金足攝）

台中市府表示，依最新道路平整滿意度調查，認為台中道路平整改善程度變好者達56.3％，僅17.7％認為變差。（盧金足攝）

台中市長林佳龍上任後，大力推動4年500公里路平專案，視為民眾最有感的政績。（盧金足攝）

台中市府說，已有愈來愈多的民眾看見市府的努力，市府會繼續努力讓路平更普及，全市各區道路都平順好行。（圖／台中市府提供）

台中市長參選人盧秀燕發言人團隊6日公布盧秀燕委託TVBS民調結果顯示，47.3％台中市民不滿意市府路平專案，滿意的市民僅33.1％，兩者差距14.2％，市民普遍不滿市府的路平政策。對此，台中市府強調，台中市長林佳龍上任後大力推動4年500公里路平專案，視為民眾最有感的政績，路平城鄉差距大幅縮小，滿意度從2015年8月38.5％進步到2018年6月56.3％。未來會持續努力，讓各地道路平坦好行。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，從民調結果顯示，不管在性別、年齡、教育程度、政黨傾向、地區等分類，不滿意台中市路平狀況的比例都高於滿意的比例，其中，男、女性有4成以上都不滿意，表示滿意約僅3成；20-49歲年齡區間的青壯年人口，也高達五成以上不滿意台中市的路平狀況。

此外，教育程度愈高者，不滿意路平狀況的比例也愈高，大專以上不滿意比例有近6成；政黨傾向中立的選民也有近5成不滿意，滿意民眾不到3成，而以地區作分類，不管是山線、海線、屯區、舊市區等區域，不滿意比例都高於滿意的比例，台中市各地對現任市府路平政策出現普遍性的不滿情形。

盧秀燕團隊發言人張又仁以自己新手爸爸經驗指出，開車時因路面不平，嬰兒安全座椅一直在抖，「我的心也在抖」，內政部營建署針對縣市政府道路養護管理的考評，台中市政府在政策和實際作為的總評比當中，2015年6都倒數第2、2016年也是6都倒數第2，到2017年退步至6都最後1名。

盧秀燕團隊發言人蔣豐懋、沈佑龍說，民眾的實際感受最深刻，盧秀燕如果當選，將針對路平專案採購條件、施工品質、監造管理、路平檢驗等嚴格檢視修正，加快「道路立體圖資系統」的建立，並將運用智慧城市的概念，讓市民上傳影像紀錄通報，經查屬實對承包商開罰，罰金一定比例作為民眾檢舉獎金，讓市民與未來市府一起監測，人人都是路平好幫手。

針對盧秀燕公布自行委辦的民調，批評路平滿意度不佳，台中市政府表示，建設局自2015年起執行「4年500公里路平專案」，至2018年6月已提前達標，完成522公里主要道路路平，6公尺以下的鄰里巷道路平也完成113公里。

此外，和平區偏鄉路平也是施作重點之一，除已陸續完成福壽路及武陵路部分路段，市府更與和平區公所共同向中央爭取前瞻計畫，獲核定1億3000萬元，將施做13條山區道路，預期2018年10月施做完成。

市府表示，依最新的道路平整滿意度調查，認為台中市道路平整改善程度變好者達56.3％，僅17.7％認為變差；相較2015年8月首次民調，僅38.5％認為變好，高達53.6％認為變差，顯示路平專案獲得愈來愈多民眾認同。

此外，在地里鄰長對路平專案的滿意度高達77.6％，比全體民眾滿意度高出許多。

「盧委員自行公布的民調，與市府長期進行的調查有落差，市府不予評論」，市府強調，民調日益精進，最重要的是看長期趨勢，以及市民對道路平整的滿意度，而路平專案選擇施做的道路均依據綜合判斷，加上地方建議，再經嚴謹的專業評估決定，絕非單一考量。

建設局表示，路平是持續不間斷的交通建設，過去3年多來，在「4年500公里路平專案」的目標下，同仁戰戰兢兢、不畏艱難，採取嚴格的工法進行，與道路相鄰的各項設施，像是管線、人行道、孔蓋、坡道、路燈、路樹等，均做好界面銜接工程，除提高平整度，也避免其他單位挖挖補補，延長路面使用壽命。

(中時 )