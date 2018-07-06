川普嗆陸後續徵稅等著你 陸：將作必要反擊

2018年07月06日 13:40 中時 林勁傑

美國總統川普稍早已確認，將在格林威治時間週五4時01分（北京中午12時起）對陸340億美元(約合台幣1兆元)商品加徵關稅，並警告大陸，後續的徵稅「等著你」。對此，大陸商務部痛批，美國發動經濟史上最大規模貿易戰，是典型的貿易霸凌主義，大陸將被迫作出必要反擊。

川普昨嗆聲，「2周內還有160億美元等著你，然後，如你所知，我們還有2,000億美元暫時保留，在這2,000億美元之後，還有3,000億美元待定。可以吧？所以我們有500加2,000加上約3,000」。如此，美國後續加稅動使涉及商品總額超過5000億美元，基本上等於去年美國從大陸的進口額。路透社引述華盛頓和北京企業界消息人士稱，沒有證據顯示陸美官員在最後時刻進行任何的談判。

大陸商務部今早發聲明稱，美國7月6日開始對340億美元大陸產品加徵25%關稅。違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰。這種徵稅行為是典型的貿易霸淩主義，正在嚴重危害全球產業鏈和價值鏈安全，阻礙全球經濟復甦步伐，引發全球市場動盪，還將波及全球更多無辜的跨國公司、一般企業和消費者，將有損於美國企業和人民利益。

陸商務部強調，陸方承諾不打第一槍，但為了捍衛國家和人民利益，不得不被迫作出必要反擊。將即時向世貿組織通報相關情況，並與世界各國一道，共同維護自由貿易和多邊體制。並重申大陸將堅定不移深化改革、擴大開放，保護企業家精神，強化產權保護，為世界各國在陸企業創造良好營商環境。陸方會持續評估有關企業所受影響，並努力採取有效措施幫助企業。

此外，當地時間5日，大陸國務委員兼外交部長王毅在維也納與奧地利外長克奈斯爾共同會見記者時表示，奉行貿易保護主義是短視行為，既損人又不利己。王毅說，陸歐都是多邊貿易體制的受益者和維護者。當前形勢下，陸歐應共同維護多邊主義和基於規則的自由貿易體系，這既是共同義務，也是對世界應當採取的負責任行為。大陸現在站在反對單邊主義和貿易保護主義的前沿，不希望背後有人「打冷槍。」

(中時 )