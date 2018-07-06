貿易戰開打！ 美對陸1兆圓商品增課25％關稅

2018年07月06日 13:40 中時電子報 李靖棠

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，在中美兩國多次協商未果，美國於今日啟動，開始川普（Donald Trump）對340億美元（約1.03兆台幣）的中國大陸產品增課25%的關稅，正式點燃兩大強國的貿易戰火。這批增課關稅清單中，主要包含大陸的電子、科技、機械、汽車等產品與零組件。

對於美方的強硬態度，大陸商務部方才也做出回應，表示自己被迫反擊，將向世貿組織（WTO）通報相關情況。不僅痛批美國霸淩中國，更反過來點出，最終真正受傷害的，將是美國企業與普通民眾。

大陸商務部第一時間反擊美國，並指稱將向世貿組織告狀。（圖/大陸商務部官網）

川普政府始終認為，中國大陸竊取了美國許多科技產業的「關鍵知識」，並且在國家保護傘下，破壞自由貿易競爭機制，刻意扶持自家廠商發展，強迫美國企業轉移技術給中國合資夥伴，以「中國製造2025」計畫補貼大企業，形成不公平競爭，造成工作機會和訂單移轉至海外，嚴重威脅美國許多行業的勞工權益。

美中貿易戰開打，川普政府啟動大規模關稅政策。（圖/美聯社）

外媒和許多智庫認為，中國大陸很可能採取同樣規模的「反擊」，也對美國農牧產品、科技和汽車等商品開徵高額關稅，一旦兩大國真的相互傷害，不僅會讓全球金融市場動盪且充滿不安的氣氛，夾在中美兩國、並擁有很密切產業連動性的台灣，恐怕也難逃被波及的命運。

(中時電子報)