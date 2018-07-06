妙齡姊妹花機車雙載撞農用車 1殞命1命危

2018年07月06日 13:54 中時 吳敏菁

天色昏暗，姊妹花騎機車撞上農用車黃姓少女慘死，黃姓姊姊也在搶救中。（吳敏菁翻攝）

天色昏暗，姊妹花騎機車撞上農用車黃姓少女慘死，黃姓姊姊也在搶救中。（吳敏菁翻攝）

彰化縣和美鎮5日晚間19時22分發生死亡車禍，今年高、國中畢業，17歲黃姓少女騎乘重機車，後載讀高中的19歲姊姊沿和美鎮北庭路56巷由北往南方向行駛，因天昏地暗，撞上陳姓民眾停放在路旁，等待裝填收割稻子的拚裝農用車後方，機車倒地、人飛出，送彰化基督教醫院緊急，少女不治死亡，黃姓姊姊還在加護病房搶救中。

和美警分局調查，這起死亡車禍發生時，拚裝車熄火，陳姓駕駛也離開座位，正在巡看這幾天來豪大雨稻田倒伏的災損情況，離座不到3分鐘，卻沒料突然轟的一聲，突然機車一頭猛然撞上農用車，機車倒地汽油流滿地，陳姓駕駛酒測值為零，但黃姓姐妹花噴飛、重撞，性命垂危，緊急送醫尚等待檢測。

當天原本是姊姊騎機車去載妹妹回家，但接到妹妹後，妹妹要坐駕駛坐，載姊姊，距離家只剩幾百公尺而已，卻突然發生不幸。

天色昏暗，姊妹花騎機車撞上農用車黃姓少女慘死，黃姓姊姊也在搶救中。（吳敏菁翻攝）

天色昏暗，姊妹花騎機車撞上農用車黃姓少女慘死，黃姓姊姊也在搶救中。（吳敏菁翻攝）

天色昏暗，姊妹花騎機車撞上農用車黃姓少女慘死，黃姓姊姊也在搶救中。（吳敏菁翻攝）

警方表示，姊妹花都有戴安全帽，但受到強烈重擊，頭部和身體多處受傷，黃性妹妹急救後不治死亡，黃0惠仍在加護病房急救中，拼裝車無人受傷，從重型機車車頭全毀，可見當時撞擊的力道。拼裝車左後方有輕微擦痕、左方向燈座受損。

警方初步研判，肇事原因是重機車未注意車前狀況。但是農用車按規定，不停行駛到一般道路，車子雖然有輛警示燈，但已經違規了，陳姓駕駛懊惱，連日來大豪雨，農地搶著收割，已經忙到沒日沒夜了，沒想到又遇到不幸，責任歸屬還待進一步釐清。

(中時 )