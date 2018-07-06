新北市發布高溫黃色燈號 提醒市民注意預防熱傷害

預防高溫熱傷害有3保：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」。（新北消防局提供）

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中時電子報
新北市高溫黃色燈號，消防局呼籲留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。（新北消防局提供）

中央氣象局發布今日新北市高溫黃色燈號，且實際氣溫已達攝氏36度，新北市市長朱立倫提醒市民朋友預防高溫熱傷害有3保：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，並留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。

朱市長強調，因應中央氣象局發布的高溫資訊，新北市府已於上午10時在各個公共場所執行防熱宣導措施，提醒市民保持警覺。新北市府貼心提醒市民以下事項：

一、 保持涼爽，外出時請穿著輕便透氣衣服、太陽眼鏡、寬邊帽及防曬乳，並避免進行長時間劇烈運動。

二、 窗邊請加裝窗簾，切勿將幼兒或老人獨自留在車內。

三、 請適時關懷老人、小孩及弱勢族群健康，室內保持通風及涼爽，適時採取降溫措施。

四、 定時補充水分，每天至少喝下八杯白開水，不可喝冰水及酒精性飲料以避免遭受危害。

五、 保持警覺，請使用溫度計監測室內溫度，應避免在上午10點到下午2點出門及戶外活動。

六、 請雇主適時安排防熱傷害相關課程，避免員工遭受職業傷害。

七、 戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊同事狀況，適當休息及喝水。

八、 隨時注意氣象局發布天氣預報，戶外活動應避開高溫日期。

九、 體溫調節能力較差之年長族群，應前往通風或有空調設備之場所避暑。

十、 高血壓或心血管相關慢性病患，如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫並迅速就醫。

朱市長呼籲市民朋友在外活動（工作）期間，應多補充水份與電解質，盡量避免曝曬於高溫環境，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速後，出現抽筋經攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

(中時電子報)

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