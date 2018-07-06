為了治污 陸暫未將美液化天然氣列入徵稅

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法國國際廣播電台（RFI）中文網7日報導說，大陸暫未將美國的液化天然氣（LNG）列入加徵關稅的商品清單，如果美陸貿易戰升級，這就可能成為陸方的保留武器。路透指出，這凸顯出大陸政府在抗擊污染之際，想要保證天然氣供應。大陸正在推進「煤改氣」項目，讓數百萬家庭和企業用天然氣代替煤炭，這是治污行動中的重要一環。

大陸7日可能對價值340億美元自美國進口的商品加徵關稅，以報復美方的類似徵稅措施，其中涉及從豬肉到大豆、棉花等等美國商品。一名不願具名的大陸國有油氣公司高層主管表示，「如果（貿易戰）升級，（我估計）政府會毫不猶豫地把LNG納入徵稅清單」。

路透援引分析師表示，儘管與每年美國對大陸出口原油約120億美元相比，迄今為止美國對大陸的LNG供應數量和價值都很少，但隨着北京方面推進環保行動，這些數字可能會迅速增長。

摩根士丹利估算，在兩到三年內，大陸每年進口的美國LNG將從2017年的10億美元增至多達90億美元。如果美國解決了物流瓶頸，該數字甚至可能更高。

這將大大有助於平衡大陸對美貿易順差。不過，如果陸美貿易爭端進一步惡化，LNG戰略可能為北京方面提供又一項武器。但一些業內消息人士表示，如果對美國的LNG加徵關稅，大陸將會感受到影響，因為主要的可替代供應有限。

(中時 )

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