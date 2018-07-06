圖輯》大貓熊「圓仔」迎5歲生日 動物園熱鬧慶生

2018年07月06日 15:20 中時 季志翔

6日是大貓熊「圓仔」的5歲生日，一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口，坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）

大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，6日一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口，坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）

大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，6日一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口，坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）

大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，6日一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，隔著保護玻璃，外面湧入大批民眾到場為他慶生。（季志翔攝）

台北市立動物園大貓熊圓仔今天滿5歲了！園方特別為牠準備生日蛋糕，還將印有牠照片的生日卡片掛在展場上方，廣邀「圓粉」一起到動物園替牠慶生。只見圓仔一走入展場，先是走到蛋糕旁好奇聞一聞，還拿起其中一塊坐下來啃，接著發現天花板上掛著卡片，乾脆爬到棲架上探頭看，還伸出手想要摸，但卻一直搆不著，「努力」了5分鐘，圓仔終於累了放棄，不過這些萌樣已經吸引在場圓粉和觀看臉書直播的網友紛紛直呼「太萌了！」

(中時 )