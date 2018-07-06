圖輯》大貓熊「圓仔」迎5歲生日 動物園熱鬧慶生

6日是大貓熊「圓仔」的5歲生日，一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口。（季志翔攝）

友善列印
中時
6日是大貓熊「圓仔」的5歲生日，一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口，坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）
大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，6日一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口，坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）
大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，6日一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，不過目前正經歷「假孕」過程的「圓仔」卻興趣缺缺，沒什麼胃口，坐在蛋糕旁自顧自的啃著蘋果。（季志翔攝）
大貓熊「圓仔」即將迎接5歲生日，6日一早保育員為他送上特製的生日蛋糕，隔著保護玻璃，外面湧入大批民眾到場為他慶生。（季志翔攝）

台北市立動物園大貓熊圓仔今天滿5歲了！園方特別為牠準備生日蛋糕，還將印有牠照片的生日卡片掛在展場上方，廣邀「圓粉」一起到動物園替牠慶生。只見圓仔一走入展場，先是走到蛋糕旁好奇聞一聞，還拿起其中一塊坐下來啃，接著發現天花板上掛著卡片，乾脆爬到棲架上探頭看，還伸出手想要摸，但卻一直搆不著，「努力」了5分鐘，圓仔終於累了放棄，不過這些萌樣已經吸引在場圓粉和觀看臉書直播的網友紛紛直呼「太萌了！」

(中時 )

被政府玩了! 合作社收購鳳梨慘賠… 荷蘭安妮之家首度來台 聯手婦援…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。