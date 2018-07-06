MLB》9分落後大逆轉 國民平隊史紀錄

2018年07月06日 14:24 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

國民、馬林魚本周進行4連戰，今天是第一場，雙方就打出一場得分戰，打完4局上，客隊馬林魚取得9：0領先，不過東道主國民在5到7局灌進13分，最終14：12留住勝利，國民落後9分還能獲勝，追平隊史紀錄。

國民隊前一場比賽輸給紅襪隊，吞下5連敗及最近24第18敗之後，球員們進行了一場閉門會議，今天比賽1局上到表現還算穩定的，但接下來國民先發投手海利克生（Jeremy Hellickson）被馬林魚打者普拉多（Martin Prado）的三分砲，以及波爾（Justin Bour）的兩分彈重擊，球隊陷入大幅落後，超過2萬4千名地主球迷，只能用噓聲來表達對國民隊的失望。

不過國民隊沒因此兵敗如山倒，而是逐步展開絕地大反攻，就從開路先鋒透納（Trea Turner）4局下的陽春全壘打吹響號角，5局下菜鳥索托（Juan Soto）帶兩分打點的二壘安打追加分數，這個半局打完，國民隊已經追到5：9只剩4分落後。

6局下，國民打者從馬林魚三位後援投手手中搶下5分超前，其中4分是靠透納的滿貫全壘打一口氣要回，6局上沒讓對手得分的後援投手凱利（Shawn Kelley）最終獲得勝投，他說：「第6局是特別的一局，或許一、兩個月甚至四、五個月後回想起來，還是覺得很不可思議，這個半局改變我們這一季背負的詛咒。」

今天這場比賽，追平國民隊在1997年5月16日創下的9分落後大逆轉，當時他們14：13逆轉勝巨人隊，隊名還是蒙特婁博覽會。

單場雙響砲、進帳8分打點的透納賽後表示：「當球隊0：7落後，我還是覺得大有可為，0：9落後時傷害就更大了，但我們成功扭轉局勢。當得到本戰第一分，球隊就像是獲得動力，並持續追分，我們有能力打出這樣的精采好戲。」

(中時電子報)