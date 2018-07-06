為選舉進行媒體掃蕩控制 黃創夏：當心希特勒附身蔡英文

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報
蔡英文的年金改革引起極大爭議。（中時資料照／黃世麒攝）

對抗「假新聞」，民進黨立委邱志偉等人提案修《社會秩序維護法》，若未經查證就在網路散播假新聞影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。資深媒體人黃創夏在論壇發文表示，凡是不利執政者的，都是「假新聞」，執政當局為了選舉又開始要進行媒體掃蕩和控制，當心，希特勒正要「附身」蔡英文了。

資深媒體人黃創夏在《NOWnews今日新聞》名家論壇發表評論，將納粹狂人希特勒發明的宣傳技巧與執政黨做為相比。他說，凡是不利執政者的，都是「假新聞」；只有當權者才有資格指導與控制人民該如何認知、只有政府才能判斷新聞事件的意義，或是扶植所謂「中立」的親善團體從旁圍事‧‧‧

黃創夏表示，希特勒的公關宣傳靈魂人物是戈培爾，他最精密的心法就是看透人們潛意識的深遠影響力。戈培爾認為有效的公關政治是要將人們「帶離現實」，邁入一個「想像的世界」當中，只有進到了那樣的氛圍，才能產生對潛意識的操控。

他舉總統蔡英文提過的「點亮台灣」、「三隻小豬」、「再苦十年就一切美好」、「都是馬英九留下的爛攤子」等等。不斷的「帶離現實」創造「想像的世界」，加上越來越緊縮的新聞審查和豢養媒體打手反撲，希特勒的幽靈真的正在台灣。黃創夏最後表示，看看執政當局為了選舉又開始要進行媒體掃蕩和控制，當心，希特勒正要「附身」蔡英文了‧‧‧

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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