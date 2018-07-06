警界錯愕！高市警長何明洲提早退休 上市公司拚第二春

原本明年屆齡退休的高雄市警察局長何明洲，不料近日傳出他預計今年7月16日提前退休，警界都感到錯愕；何明洲證實申請提前退休，將轉換跑道到友人上市公司展開工作第二春。(劉宥廷攝)

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在警界素有「肅竊博士」稱號的何明洲是警員出身，中央警察大學行政警察科47期畢業，曾先後擔任台北市北投、士林、大安等分局長、雲林縣警局長、警政署教育組長、新北市警局副局長、警政署警政委員、警專校長；圖為去年9月21日接掌高雄市警局長。(劉宥廷攝)

原本明年屆齡退休的高雄市警察局長何明洲，不料近日傳出他預計今年7月16日提前退休，警界都感到錯愕；何明洲證實申請提前退休，將轉換跑道到友人上市公司展開工作第二春，何的抉擇也為港都官警投下震憾彈，年底選舉重任及如何領航治安重責成為接替人選首要課題。

在警界素有「肅竊博士」稱號的何明洲是警員出身，中央警察大學行政警察科47期畢業，曾先後擔任台北市北投、士林、大安等分局長、雲林縣警局長、警政署教育組長、新北市警局副局長、警政署警政委員、警專校長，去年9月21日接掌高雄市警局長。

何明洲擁有中正大學犯罪防治研究所碩士學位，因30多年前在台北市刑大擔任肅竊組長，鑽研犯罪防治，後來取得警大犯罪防治研究所博士學位；2016年擔任警專校長期間，更籌劃亞洲首座「肅竊專業教室」，破解許多行竊技倆，肅竊能力聞名警界。

年將65歲的何明洲原定明年7月屆齡退休，但最近突然萌生退意，向高市府、警政署、銓敘部等單位提出退休申請，他低調打算在下週一才公開此事，未料消息提前曝光；何透露，提早退休是他百般考慮後的決定，純屬個人生涯規劃。

何明洲說，本來也考慮想要做到滿，可是認識20多年前的公司最近工作出缺，不能等他到明年，他掙扎過一陣子，覺得「我已經是老伙仔，要找第二春並不容易」，才決定提前退休。

(中時 )

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