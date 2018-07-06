林萬億拿小燈泡宣傳政策 朱學恒氣炸怒送3字

小燈泡案兇嫌王景玉。（資料照，黄世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導

小燈泡案，兇嫌王景玉二審仍判無期徒刑，引起社會輿論嘩然，行政院政務委員林萬億在媒體撰文表示，先不陷入死刑存廢爭議，將聚焦在強化社會安全網層面上。宅神朱學恒看完文章，火大送林萬億3個字「不！要！臉！」。

林萬億在「蘋果日報」撰文指出，小燈泡母親先前質疑兇嫌王景玉失業、有吸毒前科，且有精神疾病，政府卻沒整合系統幫助王景玉，對此林萬億強調，行政院會強化社會安全網工作，積極介入高風險家庭，預防悲劇發生。林萬億更提到，小燈泡母親及其律師群對政府計畫「充滿期待」，表示「我們同意先不陷入廢除死刑爭議，聚焦在強化社會安全層面」。

不過朱學恒看了林萬億文章大為光火，6日在臉書重砲抨擊「政務委員林萬億知道恥字怎麼寫嗎？」，朱表示，受害者家屬含悲忍辱，要的不過是司法正義，結果林拿枉死者的冤魂，來「炫耀點亮」根本沒做到的社會安全網，跟越死越多的治安犯罪率？朱學恒更怒送林萬億三個字「不！要！臉！」

網友紛紛贊同，留言「蔡英文已經實質廢死暗黑進行中，法官判死也不會執行，牠們又何必當壞人呢～」、「冤死的如果是他的女兒，他才有感嗎？」、「只會光說不做而已 用說的我也會 不用他來寫一篇廢文刷存在感」、更有網友揶揄「麻原彰晃早知道台灣有可教化這條，應該會來台灣放毒就不會死了

(中時電子報)

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