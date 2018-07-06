讚！家扶助學的新住民之子 考取成大外文系

受助於北台南家扶中心的學生陳莊媚，今年順利考上成大文系，6日來到家扶表達感謝，並一起協助推動家扶義賣。北台南家扶中心主任莊淑惠(左)、陳莊媚(右)

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北台南家扶中心義賣9日開始，將在台南市7個郵局義賣。

「天下無難事只怕有心人！」新住民之子陳莊媚生長在貧寒之家，但頻藉著努力向學，今年以優秀成績考取上成功大學外文系，陳莊媚說，很感謝北台南家扶的扶助人，協助提供獎助學金，解決她就學問題，自己也將幫助更多人。

陳莊媚表示，父親在她7歲時中風行動不便，臥床多年，越南籍新住民的媽媽，除悉心照料父親外，也擔任看護維持家計，未料父親在4年前又發現罹患胃癌，媽媽在蠟燭兩頭燒下，不得不把父親送至養護中心，而今年自己雖考取大學，但媽媽更擔心學費問題，所幸在家扶提供協助下，讓她能安心向學。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，很多清寒學生受限於家境無法繼續升學。家扶從79年開始，推動「助學希望工程」，29年來已陸續幫助超過5萬兒少順利升學，本學期預估將有530位高中職、大專生及630名中小學生提出申請，助學金額高達770萬元實屬不易，目前尚約有210萬元的缺口，盼更多善心人士加入助學行列。

莊淑惠指出，除長期助學人外，也積極尋求竹筒認捐、發票募集與愛心助學義賣等活動，家扶並於9日、10日於白河、學甲、新營、佳里、善化中山路、歸仁及永康，7處郵局舉辦義賣活動、盼能為短缺的助學金來補足缺口。

(中時 )

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