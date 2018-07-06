豐原分局治安會議 檢警聯手宣導反賄選

2018年07月06日 15:00 中時 王文吉

台中市警察局長楊源明親自出席豐原分局舉辦社區治安會議。（王文吉攝）

豐原分局社區治安會議由分局長林宏儒主持。（王文吉攝）

豐原分局舉辦社區治安會議，地方民代及里長參與踴躍。（王文吉攝）

因應年底地方公職人員選舉，台中市警察局豐原分局舉辦社區治安會議，除邀請檢察官解析詐騙手法外，並進行反賄選宣導及有獎徵答。分局長林宏儒表示，台中市刑案發生率，每10萬人口926.98件，全國最低，顯示台中已擺脫黑道的標誌。

豐原分局社區治安會議由分局長林宏儒主持，包括台中市警察局長楊源明、台中地檢署檢察總長張宏謀、市議員張瀞分及豐原、潭子、大雅、神岡區里長等都出席。座談會邀請檢察官柯學航解析常見詐騙手法，並進行反賄選宣導，呼籲民眾踴躍檢舉。

「檢察官絕不會向民眾收錢，如果有就是詐騙！」柯學航提醒民眾不要將銀行帳戶等隨便借給他人，以免被當成詐騙人頭；年底地方公職人員選舉將屆，檢警調已全體動員查察賄選，防制暴力介入選舉。

「投給賄選的人，橋會斷、路會壞、颱風來土石流、下大雨就淹水！」柯學航細數賄選後遺症，他也呼籲民眾踴躍檢舉賄選，市長部分最高檢舉獎金1000萬元，市議員500萬元。

台中市警察局長楊源明表示，台中市治安在平穩中持續進步，連住在台中的高檢署檢察長王添盛特別提到「這幾年來深深感受到台中市治安持續地改善及進步」，非常感謝員警同仁全力以赴，共同維護治安，這都是大家努力的結果。

(中時 )