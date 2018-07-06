想在日本軟銀工作？最好學會怎麼倒垃圾

有意在日本就業的外國人，若參加並通過適應性考試，將有機會取得進入日企的門檻。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

想在日本工作，學會怎麼倒垃圾更加分！日本老齡化嚴重，安倍政府為補充勞力市場，正逐步放寛外國人在日本就業。為方便企業覓才，同時協助外國人更快進入職場，將為有意在日就業的外國人舉行適應性考試。該考試內容多元，包括如何垃圾分類、接聽電話等禮儀。據了解，軟銀等大型企業將會以此成績，作為錄取外國人的標準之一。

日經中文網報導，為方便企業尋找所需的人才，同時協助外國人了解日本企業需要的技能和知識，日本的外國人雇用協議會研議的檢定制度，將於9月舉行外國人就業的適應性考試。到2019年，還將按照酒店旅館、餐飲和零售等行業，畫分實施能力測試，希望企業將該項考試作為外籍員工的一項研修活動。

9月舉行的適應性考試，主要是為有意就業的在日留學、研習或長住的外國人而設立，希望透過此項考試，了解他們是否具有「商業溝通能力」、「商業文化及社會一般常識」、「業種別的執行能力」，以及「日本語能力」等四項基礎知識，進行測驗、評價及認定。該考試內容多元，包括扔垃圾的規定、接待訪客、接聽電話和商業習慣等，成績分為10個等級。

掳了解，此考試已獲軟銀（SoftBank）、家飾連鎖宜多利（Nitori Holdings）、西裝企業青木（AOKI）控股等企業認同，將該考試成績列為外國人的錄用標準。

(中時電子報)

文章來源：想在日本就職？最好先學會怎麼倒垃圾

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